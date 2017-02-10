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Художница из Корсакова представит Сахалин на молодежных Дельфийских играх

Художница из Корсакова представит Сахалин на молодежных Дельфийских играх

В Екатеринбург отправится еАнастасия Черных

Анастасия Черных, ученица Детской школы искусств, вошла в состав делегации от Сахалинской области и представит Корсаковский городской округ на XVI Молодёжных Дельфийских играх в г. Екатеринбурге. Воспитанница преподавателя отделения «Изобразительного искусства» Галины Будорагиной прошла два отборочных тура  Сахалинских региональных молодёжных игр в области искусства. 

Как сообщают в администрации Корсаковского района, одними из последних достижений Анастасии Черных можно назвать: победу на VIII областной художественной олимпиаде по рисунку, живописи и композиции «С чистого листа» в городе Южно-Сахалинске, победу на XIV Международном пленэре юных художников на Владимиро-Суздальской земле в городе Владимире, а также на XI областной художественной олимпиаде по рисунку, живописи и композиции «С чистого листа» в городе Южно-Сахалинске. Стоит отметить, что Анастасия также является дипломантом V сахалинской выставки-конкурса «Маленькие шедевры о большом мире», стипендиатом проекта «Творческая одаренность» министерства культуры Сахалинской области, отмечена дипломом отличия и награждена премией академии фонда Владимира Спивакова «Дети – детям. Сахалин».

Дельфийские игры – это молодёжный форум искусств, включающий соревнования по 26 номинациям от классических до современных жанров. Возраст участников составляет от 10 до 25 лет. Выездной конкурс в городе Екатеринбурге будет проходить с 18 по 23 апреля.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:03 +2
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Комментарии
багз-банни
Написано сегодня, в 19:00
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+2
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 19:43
Успехов!!!
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+1
ateriya
Написано сегодня, в 20:09
круто! успехов и победы!
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+1
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