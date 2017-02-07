День влюбленных отметили в Холмске
Жители собрались на праздник в кинодосуговый центр «Россия»
День святого Валентина многие холмчане провели в кинодосуговом центре «Россия». Там прошла праздничная программа «Открыто сердце для любви».
На ней были представлены разнообразные вокальные и театральные номера, а сцена – украшена большим улыбающимся сердцем, которое символизировало любовь к зрителям.
Тема любви была главной на празднике, ее поддерживали выступающие участники арт-студии «Холмские искорки», молодежного объединения «Россия», солисты Екатерина Гребенникова, Анна Шагиахметова, Лера Шаймулина, Надежда Алексеева, Антон Бондаренко, поэт-бард Михаил Шмидт.
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