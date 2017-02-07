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День влюбленных отметили в Холмске

День влюбленных отметили в Холмске

Жители собрались на праздник в кинодосуговый центр «Россия»

День святого Валентина многие холмчане провели в кинодосуговом центре «Россия». Там прошла праздничная программа «Открыто сердце для любви».

На ней были представлены разнообразные вокальные и театральные номера, а сцена – украшена большим улыбающимся сердцем, которое символизировало любовь к зрителям.

Тема любви была главной на празднике, ее поддерживали выступающие участники арт-студии «Холмские искорки», молодежного объединения «Россия», солисты Екатерина Гребенникова, Анна Шагиахметова, Лера Шаймулина, Надежда Алексеева, Антон Бондаренко,  поэт-бард Михаил Шмидт.

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День влюбленных отметили в Холмске
Автор: Александр Астапович, сегодня, в 17:59 +1
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