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"Чудо-день" показали южносахалинцам

"Чудо-день" показали южносахалинцам

Спектакль идет в двух версиях – зимней и летней

В минувшие выходные состоялись премьерные показы спектакля «Чудо-день» Сахалинского областного театра кукол. Эта работа – синтез моно и беби спектакля. В зале нет сцены, нет декораций (только воздушные, полупрозрачные полотна подкрашенные светом), одна актриса, вальдорфская кукла и небольшое количество мелкого реквизита. Нет границы между сценой и зрительным залом, малыши и взрослые устраиваются на подушках, на расстоянии вытянутой руки от театрального действа.

Рассказывает автор и режиссер спектакля «Чудо-день» Оксана Исаева, которая специально приехала на Сахалин для реализации этого проекта: «Не случайно для спектакля была выбрана вальдорфская кукла. Она помогает  развивать у малышей воображение, будить фантазию. Самый главный принцип для беби – спектакля – дать пищу для размышлений. Поэтому он полностью построен на классической музыке и на ассоциациях».

Спектакль рассказывает о счастье материнства, о дне, полном чудесных открытий, которые мама дарит своему ребенку.  Он рассчитан на зрителей всех возрастов, не только для малышей, но и для мам, чтобы напомнить им о самом важном событии в жизни женщины. Как рассказала Оксана Исаева, отправной точкой для его создания стало рождение ее ребенка. По ее мнению, актриса, играющая маму Олеся Смирнова, справилась со своей задачей. «Для меня было важно,  - подчеркнула автор, чтобы актриса сама была мамой и ей были бы близки те чувства, которые она пытается донести до зрителей. У Олеси Смирновой двое деток, поэтому она играет свою роль со слезами на глазах».

Но спектакль, только часть проекта, придуманного в областном кукольном театре и поддержанного Фондом социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин Энерджи». Сотрудники театра называют его социальным и рассчитывают, что этот проект будет способствовать пробуждению материнского инстинкта в наше прагматичное время.

Спектакль идет в двух версиях – зимней и летней. Налажено взаимодействие с институтом психологии Сахалинского Государственного университета. Планируется анкетирование старшеклассниц южно-сахалинских школ до и после спектакля, чтобы понять и оценить силу его воздействия. Помимо спектакля был объявлен конкурс сочинений и фотографий, чтобы понять какими видят своих мам старшеклассники. Будет проведен круглый стол по проблемам материнства.

В спектакле «Чудо – день» используется вальдорфская кукла, авторы проекта предложили  ученикам театральных классов создать свой спектакль. 

Источник: компания «Сахалин Энерджи»

 

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Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:43 +2
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