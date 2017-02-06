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Южносахалинцев приглашают на мастер-класс по икебане
Newpix.ru

Южносахалинцев приглашают на мастер-класс по икебане

Открытый урок состоится 18 февраля

18 февраля в 12:00 Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова принять участие в мастер?классе школы икебана Согецу, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивного дела островного региона.

Школа икебаны Согецу — одна из ведущих школ икебаны в Японии, которая имеет отделения своей школы по всему миру, в том числе и в Южно?Сахалинске.

В островной столице школа представляет красивейшую национальную традицию японского народа уже более 10 лет. Основатель школы и первый педагог на Сахалине — Александра Кудряшова.

Школу представят несколько педагогов во главе с Олесей Ивановой — членом международной ассоциации учителей икебаны Токио, Япония.

Преподаватели дадут открытый урок, в котором смогут поучаствовать сахалинцы и гости острова, и приоткроют некоторые секреты утонченного искусства икебаны.

Участники мастер?класса смогут насладиться общением с прекрасным — цветами, миром природы и получить заряд хорошего настроения и истинной гармонии.

Запись обязательна. Зарегистрироваться для участия в мастер?классе можно по телефону: 72–37–38. Участникам необходимо принести по три одинаковых цветка.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:50 0
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