Южносахалинцев приглашают на мастер-класс по икебане
Открытый урок состоится 18 февраля
18 февраля в 12:00 Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова принять участие в мастер?классе школы икебана Согецу, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивного дела островного региона.
Школа икебаны Согецу — одна из ведущих школ икебаны в Японии, которая имеет отделения своей школы по всему миру, в том числе и в Южно?Сахалинске.
В островной столице школа представляет красивейшую национальную традицию японского народа уже более 10 лет. Основатель школы и первый педагог на Сахалине — Александра Кудряшова.
Школу представят несколько педагогов во главе с Олесей Ивановой — членом международной ассоциации учителей икебаны Токио, Япония.
Преподаватели дадут открытый урок, в котором смогут поучаствовать сахалинцы и гости острова, и приоткроют некоторые секреты утонченного искусства икебаны.
Участники мастер?класса смогут насладиться общением с прекрасным — цветами, миром природы и получить заряд хорошего настроения и истинной гармонии.
Запись обязательна. Зарегистрироваться для участия в мастер?классе можно по телефону: 72–37–38. Участникам необходимо принести по три одинаковых цветка.