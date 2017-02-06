Презентация книги о войне прошла в Холмске
Главными героями «Пока стучат сердца - помним!» стали жители портового города
Презентация книги «Пока стучат сердца - помним!» состоялась 11 февраля в кинодосуговом центре «Россия» Холмска.
Открывая презентацию книги ведущие Михаил Шмидт и Тамара Устинова подчеркнули, что подобная книга является результатом работы Холмской общественной организации «Дети войны». Книга, выпущенная ограниченным тиражом состоит из трех частей.
В первой главе размещены материалы о воинах 113-й отдельной мотострелковой бригады, писем участников высадки десанта в городе Маока (Холмск) и литературных статей, вызывающих неподдельный интерес к истории нашего района. Над сбором этой главы трудилась холмский краевед Софья Демиденко.
В основу второй части книги легли воспоминания непосредственных участников военного лихолетья «детей войны», где они делятся своими воспоминаниями, а третьей заключительной главой стали сочинения холмских школьников.
японский, а потом дождаться отзывов. Обязательно будут
разночтения...