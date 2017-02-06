Презентация книги о войне прошла в Холмске

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Презентация книги «Пока стучат сердца - помним!» состоялась 11 февраля в кинодосуговом центре «Россия» Холмска.

Открывая презентацию книги ведущие Михаил Шмидт и Тамара Устинова подчеркнули, что подобная книга является результатом работы Холмской общественной организации «Дети войны». Книга, выпущенная ограниченным тиражом состоит из трех частей.

В первой главе размещены материалы о воинах 113-й отдельной мотострелковой бригады, писем участников высадки десанта в городе Маока (Холмск) и литературных статей, вызывающих неподдельный интерес к истории нашего района. Над сбором этой главы трудилась холмский краевед Софья Демиденко.

В основу второй части книги легли воспоминания непосредственных участников военного лихолетья «детей войны», где они делятся своими воспоминаниями, а третьей заключительной главой стали сочинения холмских школьников.