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Презентация книги о войне прошла в Холмске
Motto.net.ua

Презентация книги о войне прошла в Холмске

Главными героями «Пока стучат сердца - помним!» стали жители портового города

Презентация книги «Пока стучат сердца - помним!» состоялась 11 февраля в кинодосуговом центре «Россия» Холмска. 

Открывая презентацию книги ведущие Михаил Шмидт и Тамара Устинова подчеркнули, что подобная книга является результатом работы Холмской общественной организации «Дети войны». Книга, выпущенная ограниченным тиражом состоит из трех частей.

В первой главе размещены материалы о воинах 113-й отдельной мотострелковой бригады, писем участников высадки десанта в городе Маока (Холмск) и литературных статей, вызывающих неподдельный интерес к истории нашего района. Над сбором этой главы трудилась холмский краевед Софья Демиденко.

В основу второй части книги легли воспоминания непосредственных участников военного лихолетья «детей войны», где они делятся своими воспоминаниями, а третьей заключительной главой стали сочинения холмских школьников.

Автор: Александр Астапович, вчера, в 17:29 +2
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Сахалинская областьХолмск
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«Пока стучат сердца - помним!»
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Комментарии
kholmchanin
Написано вчера, в 22:48
Пошлите оригинал книги в Японию с МЕСТНЫМ переводом на
японский, а потом дождаться отзывов. Обязательно будут
разночтения...
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