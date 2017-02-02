Блинами и горячим чаем угостят южносахалинцев в масленицу
Всех жителей и гостей областного центра приглашают в городской парк
В последнее воскресенье зимы, 26 февраля, в городском парке Южно-Сахалинска пройдут массовое народное гулянье «Радушная Масленица».
С 11:30 до 14:00 на сцене у механических аттракционов состоится масленичный балаган с розыгрышами и аукционами «А мы Масленицу встречаем».
Праздничная программа «Веселей, Масленица!» запланирована и на аллее Сакуры с 12:00 до 14:30.
С 12:00 до 15:00 посетителей парка ждет те
На озере Верхнем с 11:30 до 15:00 пройдет самая зрелищная программа: концерты и номера творческих коллективов города, а также сожжение символа уходящей зимы - Чучела Масленицы. Также на набережной будет открыта ярмарка-выставка ремесленной продукции «Масленичные потешки».