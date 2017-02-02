Блинами и горячим чаем угостят южносахалинцев в масленицу

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В последнее воскресенье зимы, 26 февраля, в городском парке Южно-Сахалинска пройдут массовое народное гулянье «Радушная Масленица».

С 11:30 до 14:00 на сцене у механических аттракционов состоится масленичный балаган с розыгрышами и аукционами «А мы Масленицу встречаем».

Праздничная программа «Веселей, Масленица!» запланирована и на аллее Сакуры с 12:00 до 14:30.

С 12:00 до 15:00 посетителей парка ждет те атрализованное представление «Радушная Масленица» на площадке картодрома. Здесь же свою работу развернут 11 игровых и развлекательных площадок «Масленица -вертушка». И именно сюда руководство городского парка приглашает всех сладкоежек, потому что в этом месте гостей праздника ждут конкурсы, викторины, масленичный столб с призами на самой вершине и, конечно же, угощения блинами, пирожками и горячим чаем.

На озере Верхнем с 11:30 до 15:00 пройдет самая зрелищная программа: концерты и номера творческих коллективов города, а также сожжение символа уходящей зимы - Чучела Масленицы. Также на набережной будет открыта ярмарка-выставка ремесленной продукции «Масленичные потешки».