Шедевры старинной музыки представил сахалинцам ансамбль «Lactea via quartet»

6 февраля в Южно-Сахалинске прошел концерт гитариста-виртуо за Евгения Финкельштейна в сопровождении струнного ансамбля «Lactea via quartet», сообщает пресс-служба ГАУК «Сахалинская филармония».

Музыкант с мировым именем, который выступал в лучших концертных залах Москвы, Санкт-Петербурга , Вены, Берлина, Мюнхена, Оксфорда и других городов, хорошо знаком сахалинской публике, ведь нынешний приезд Евгения Финкельштейна на остров уже четвертый по счету. Напомним, что он является профессором Государственной Классической Академии им. Маймонида, неоднократно становился лауреатом международных конкурсов и фестивалей самого высокого уровня.

В составе струнного ансамбля «Lactea via quartet» на сахалинскую сцену вышли лауреаты международных конкурсов скрипачи Яна Давкшо и Михаил Бушуев, альтистка Виктория Иванова и виолончелистка Евгения Храмцова. Назван ие квартета переводится с латыни как «млечный путь». Творческий союз Евгения Финкельштейна с этим коллективом длится с августа прошлого года.

Маэстро постарался представить слушателям гитару с разных ракурсов. Сольных композиции было не так много, как в прошлых концертах, которые он давал ранее на Сахалине. В большинстве исполненных произведений гитара и струнный ансамбль сливались в идеальной гармонии.

Сахалинцы услышали шедевры итальянских, английских и немецких композиторов XVII – XIX веков. Музыка, которая прозвучала в исполнении столичных виртуозов, стала своеобразным экскурсом по эпохам и стилям: ренессанс, барокко, классицизм, ранний романтизм. В первой части концерта Евгений Финкельштейн и струнный квартет порадовали публику произведениями Марена Маре, Никколо Паганини, Антонио Вивальди, Луиджи Леньяни и других классиков.

Главной «изюминкой» второй части концерта стали произведения английского композитора XVI века Джона Доуленда, которого называют «королем лютни». Его творчество до недавнего времени не было слишком известно широкому кругу слушателей. Сейчас сочинения Доуленда стали исполняться музыкантами значительно чаще, даже Стинг включил их в свой альбом.

Во втором отделении концерта также прозвучали произведения Антонио Вивальди и Луиджи Боккерини для гитары и струнных инструментов. Музыканты сыграли сочинения великого Никколо Паганини, Иоганна Сигизмунда Вайса (современника Баха и Вивальди) и других композиторов.

Сахалинцы были восхищены филигранной техникой владения инструментами, чарующими звуками и необыкновенно артистичной манерой исполнения. Зал аплодировал стоя и дважды вызывал музыкантов на бис. По словам Евгения Финкельштейна, во время выступлений в Южно-Сахалинске от островных слушателей он всегда получает самый теплый и щедрый отклик.