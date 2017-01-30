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Сообщество Art Sakhalin представляет выставку абстракций

Сообщество Art Sakhalin представляет выставку абстракций

На открытии выставки можно будет пообщаться с авторами и поиграть в АРТ

9 февраля в 16:00 в бизнес-центре «Сфера» откроется выставка абстракций. Ее представляет сообщество Art Sakhalin.

- Возможно — это первая подобная выставка абстракций в Сахалинской области, - говорят организаторы. - Её отличия от остальных: особое настроение, гипертрофированный эгоизм участников и то, что они искренне верят в уникальность своих работ.

Работы выполнены в различных техниках и хаотичными материалами. Впервые представлены несколько инсталляций.

На открытии выставки можно будет пообщаться с авторами и поиграть в АРТ викторину (с призами).

Среди участников выставки есть профессиональные художники, есть любители, а есть просто те, кто мимо проходил и подумал, а почему бы и нет?

Вход свободный. Выставка продлится до 9 марта 2017 года.

Авторы: Алина Чистякова / Марина Пузик / Ирина Боченкова / Марина Говердова / Ольга Власова / Алексей Дружинин / Юрий Маркелов / Катерина Новоселова / Екатерина Глотова / Анна Соловьева / Ольга Холодова / Тимур Амбросимов / Новопашин Вячеслав / Денис Иванов / Ольга Сушилова / Елена Астахова / Анастасия Стрельцова / Алисон Глушкова.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:56 0
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