Сообщество Art Sakhalin представляет выставку абстракций

На открытии выставки можно будет пообщаться с авторами и поиграть в АРТ

9 февраля в 16:00 в бизнес-центре «Сфера» откроется выставка абстракций. Ее представляет сообщество Art Sakhalin.

- Возможно — это первая подобная выставка абстракций в Сахалинской области, - говорят организаторы. - Её отличия от остальных: особое настроение, гипертрофированный эгоизм участников и то, что они искренне верят в уникальность своих работ.

Работы выполнены в различных техниках и хаотичными материалами. Впервые представлены несколько инсталляций.

На открытии выставки можно будет пообщаться с авторами и поиграть в АРТ викторину (с призами).

Среди участников выставки есть профессиональные художники, есть любители, а есть просто те, кто мимо проходил и подумал, а почему бы и нет?

Вход свободный. Выставка продлится до 9 марта 2017 года.

Авторы: Алина Чистякова / Марина Пузик / Ирина Боченкова / Марина Говердова / Ольга Власова / Алексей Дружинин / Юрий Маркелов / Катерина Новоселова / Екатерина Глотова / Анна Соловьева / Ольга Холодова / Тимур Амбросимов / Новопашин Вячеслав / Денис Иванов / Ольга Сушилова / Елена Астахова / Анастасия Стрельцова / Алисон Глушкова.