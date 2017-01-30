Рок-притча «Сердце матери» довела до слез зрителей Сахалинского театра кукол

Премьера­ рок-притчи «Сердце матери» в Сахалинском театре кукол стала гимном материнской любви. Зрителей сразили великолепная игра актеров и кукол, масштабные декорации, потрясающий свет. Море, то лазурное, то бурлящее тьмой. Огромная глыба корабля, с которого ведется пушечный огонь по мирному городу.

– Я не могла остановить слёз, – делится одна из зрительниц. – В какой-то момент чувства, буквально захлестывают. Дочь меня успокаивает, а я вижу, что она сейчас сама заплачет…

Спектакль разрушил границы между сценой и зрительным залом, объединил чувства артистов и зрителей. Следующие показы состоятся в марте.

Напомним, «Сердце Матери» — новый формат в репертуаре Сахалинского театра кукол. Режиссёр?постановщик из Иркутска Юрий Уткин определяет его жанр, как рок?притча для детей и взрослых о гордыне, искушении, исцеляющей материнской любви. В основе сюжета легенда о моряке, который потерял счастье быть среди живых людей. Спасти его может только любящее сердце матери, сообщает пресс-служба театра.