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Сахалинцев приглашают на мастер-класс по акварели

Сахалинцев приглашают на мастер-класс по акварели

Занятие проведет Сергей Новоселов - художник, член Санкт-Петербургского отделения «Союз художников России»

10 февраля 2017 г. в 13:00 в Сахалинском областном художественном музее состоится мастер класс по акварели. Проводит занятие Сергей Новоселов, художник,  член Санкт-Петербургского отделения «Союз художников России».

Сергей Новоселов автор графических серий «Рыбаки Охотского моря», «Дети Чукотки», «Чукотка – 20-й век» и др.  Участник областных, зональных и всероссийских выставок, а также многочисленных творческих экспедиций по Дальнему Востоку. Был художником международных трансконтинентальных гонок на собачьих упряжках «Надежда-91», «Надежда-92» по маршруту Ном (Аляска) – Анадырь (Чукотка). Участвовал в ежегодных отчетных выставках Союза художников в Санкт-Петербурге, совершил творческие поездки во Францию и Германию. В настоящее время живет в Гонозаводске.

Подробности и запись по телефону: 72-37-38

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:12 +1
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Комментарии
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 16:37
Написано: "В настоящее время живет в Гонозаводске.".

А где такой населённый пункт расположен?
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+1
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 16:40
VULKAN, Наверное просто букву "р" пропустили))
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+1
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 16:45
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, Всё возможно, поэтому и спросила
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+2
татьяна.У
Написано сегодня, в 19:30
Жаль, что это пятница и 13-00, все на работе, а я бы с удовольствием сходила, поучилась, мне нравится рисовать. Почему бы в выходной не провести мастер-класс.....
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