Исторический парк появится в Сахалинской области

Сегодня, 2 февраля на заседании областной думы депутаты согласовали решение правительства области о создании автономной некоммерческой организации "Исторический парк: Россия – моя история", сообщает пресс-служба думы. Как пояснил министр культуры и архивного дела Алексей Самарин, Сахалинская область вошла в число 18 субъектов РФ, в которых в этом году должны быть созданы исторические парки. Это совершенно новые технологии в музейном деле, использующие в выставочной деятельности различные форматы и системы. Исторический парк будет представлять собой сооружение площадью 5 тыс. кв. м., из которых - 4 тыс. кв.м. займут экспозиции.

Несколько депутатов поинтересовались источником финансирования и необходимостью такого срочного согласования. Министр ответил, что часть денег выделит областной бюджет (за счет перераспределения финансовых остатков, не использованных в 2016 году), другую часть – Газпром. Также приветствуются пожертвования частных лиц. Обязательным условием софинансирования со стороны Газпрома является создание вышеупомянутого АНО, через которое будут осуществляться взаиморасчеты.

- Желающих принять участие в программе достаточно, и к концу года софинансирование со стороны Газпрома будет завершено, - ответил Алексей Самарин.