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Исторический парк появится в Сахалинской области

Исторический парк появится в Сахалинской области

Создание автономной некоммерческой организации сегодня экстренно согласовали депутаты

Сегодня, 2 февраля на заседании областной думы депутаты согласовали решение правительства области о создании автономной некоммерческой организации "Исторический парк: Россия – моя история", сообщает пресс-служба думы. Как пояснил министр культуры и архивного дела Алексей Самарин, Сахалинская область вошла в число 18 субъектов РФ, в которых в этом году должны быть созданы исторические парки. Это совершенно новые технологии в музейном деле, использующие в выставочной деятельности различные форматы и системы. Исторический парк будет представлять собой сооружение площадью 5 тыс. кв. м., из которых  - 4 тыс. кв.м. займут экспозиции.

Несколько депутатов поинтересовались источником финансирования и необходимостью такого срочного согласования. Министр ответил, что часть денег  выделит областной бюджет (за счет перераспределения финансовых остатков, не использованных в 2016 году), другую часть – Газпром. Также приветствуются пожертвования частных лиц. Обязательным условием софинансирования со стороны Газпрома является создание вышеупомянутого АНО, через которое будут осуществляться взаиморасчеты.

- Желающих принять участие в программе достаточно, и к концу года софинансирование со стороны Газпрома будет завершено, - ответил Алексей Самарин.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 18:28 +3
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Комментарии
Сергей Морозов
Написано вчера, в 20:50
очень хорошая новость, меньше ям, канав и пустырей
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0
forsen
Написано вчера, в 21:40
пару тройку детсадов или школу построил бы лучше это ГазпрЁм
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+1
Veronika1211
Написано сегодня, в 00:30
Хорошая инициатива, будет где провести досуг...
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