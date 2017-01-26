Виртуальный музей презентовали в Сахалинском областном краеведческом музее

Желающие могут познакомиться с национальными культурами Сахалина и Курильских островов XIX–XX веков

31 января 2017 года состоялась презентация виртуального музея «Национальные культуры Сахалина и Курильских островов XIX–XX веков». Он объединяет три вида представления фондов: сайт, каталог музейных предметов и мультимедийный показ.

Тематика и период обусловлены историческим развитием Сахалинской области.

В процессе работы над созданием экспозиции виртуального музея «Национальные культуры народов Сахалина и Курильских островов XIX–XX вв.» использовались:

- этнографические фонды сахалинского областного краеведческого музея, занесенные в региональный каталог музейных предметов и коллекций;

- этнографические фонды, занесенные в систему электронного учета музейных предметов и коллекций «КАМИС»;

- фонды научных архивов государственных и муниципальных музеев Сахалинской области (материалы монографий, отчетов научных экспедиций, научных статей и докладов, фотодокументы);

- материалы, представленные учреждениями, общественными организациями и частными лицами.

Виртуальный музей не только показывает материальную и духовную культуру народов Сахалина и Курильских островов, но и интегрирует фонды музеев региона, обеспечив расширенный доступ к ним.

Для детской аудитории добавлена рубрика «Игротека» (онлайн-игры).

Виртуальный музей не является окончательно завершенным. Необходимо продолжить наполнение фотоизображениями из фондов государственных и муниципальных музеев Сахалинской области. К тому же функционал сайта будет расширятся.

Посмотреть виртуальный музей «Национальные культуры Сахалина и Курильских островов XIX–XX веков» можно тут.

Источник: Сахалинский областной краеведческий музей