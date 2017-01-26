Виртуальный музей презентовали в Сахалинском областном краеведческом музее
Желающие могут познакомиться с национальными культурами Сахалина и Курильских островов XIX–XX веков
31 января 2017 года состоялась презентация виртуального музея «Национальные культуры Сахалина и Курильских островов XIX–XX веков». Он объединяет три вида представления фондов: сайт, каталог музейных предметов и мультимедийный показ.
Тематика и период обусловлены историческим развитием Сахалинской области.
В процессе работы над созданием экспозиции виртуального музея «Национальные культуры народов Сахалина и Курильских островов XIX–XX вв.» использовались:
- этнографические фонды сахалинского областного краеведческого музея, занесенные в региональный каталог музейных предметов и коллекций;
- этнографические фонды, занесенные в систему электронного учета музейных предметов и коллекций «КАМИС»;
- фонды научных архивов государственных и муниципальных музеев Сахалинской области (материалы монографий, отчетов научных экспедиций, научных статей и докладов, фотодокументы);
- материалы, представленные учреждениями, общественными организациями и частными лицами.
Виртуальный музей не только показывает материальную и духовную культуру народов Сахалина и Курильских островов, но и интегрирует фонды музеев региона, обеспечив расширенный доступ к ним.
Для детской аудитории добавлена рубрика «Игротека»
Виртуальный музей не является окончательно завершенным. Необходимо продолжить наполнение фотоизображениями из фондов государственных и муниципальных музеев Сахалинской области. К тому же функционал сайта будет расширятся.
Посмотреть виртуальный музей «Национальные культуры Сахалина и Курильских островов XIX–XX веков» можно тут.
Источник: Сахалинский областной краеведческий музей