Сахалинскую область на всероссийских конкурсах искусств представят 22 талантливых ребенка

1 февраля завершился II-й тур Сахалинских региональных молодёжных игр в области искусств. Всего в играх приняли участие 135 конкурсантов: 72 - музыкально-испол нительские специальности, 63 – художественные, сообщает областной научно-методический центр по образованию в сфере культуры и искусства.

Сахалинские региональные молодежные игры в области искусств проводятся ежегодно в целях создания условий для становления и развития профессиональног о искусства в Сахалинской области, выявления и поддержки одаренных детей и творческой молодежи. Это игры не за места, а за возможность получить путевку на желанный конкурс. Весь ноябрь 2016 года воспитанники сахалинских школ искусств подавали заявки, указав, где бы они хотели представить островной регион. Компетентному жюри ребята доказали, что они готовы достойно выступить на заявленном конкурсе.

Среди участников учащиеся детских школ искусств из городов Оха, Шахтерск, Южно-Сахалинск, Углегорск, Корсаков и Анива. Это и сольные исполнители, и дуэты, и ансамбли. Они выступали в 8 номинациях: фортепиано, скрипка, вокал, гитара, домра, изобразительное искусство, хореография и художественное чтение.

Сегодня Сахалинский областной научно-методичес кий центр обнародовал результаты второго тура.

4 конкурсанта вошли в состав сборной Сахалинской области на XVI Молодежные Дельфийские игры в Екатеринбурге:

в номинации «Фортепиано» выступит Амирова Диана, учащаяся Охинской детской школы искусств №1, преподаватель Заводчикова Наталья;

в номинации «Изобразительное искусство» - Бушуева Диана, учащаяся ДШИ г.Углегорск, преподаватель Бушуева Елена, и Черных Анастасия, учащаяся ДШИ г.Корсаков, преподаватель Будорагина Галина;

в номинация «Художественное чтение» - Богатырева Дарья, учащаяся школы искусств г. Анива, преподаватель Хуташкеева Алла.

На Международный конкурс-фестивал ь искусств «Виват, Петербург» отправятся фольклорный ансамбль «Маков цвет» и Мильч Анастасия - ДШИ «Этнос», преподаватель Рогова Татьяна, концертмейстер Лыткин Сергей.

Покорить жюри VI Санкт-Петербургс кого открытого конкурса юных исполнителей на струнных инструментах и арфе попробует юная скрипачка Заец Элина, воспитанница ЦДМШ г. Южно-Сахалинска, преподаватель Вербицкая Елена, концертмейстер Алехина Арина.

Мастерство игры на гитаре на XII Международном конкурсе-фестива ле «Tabula rasa» в Москве представит Барабанов Даниил, учащийся ДМШ №1 г.Южно-Сахалинск а, преподаватель Огай Виталий.

На III Международный конкурс исполнителей на домре и мандолине Вячеслава Круглова отправится Дуэт «Домра +» (Поленцова Анна, Дудка София), ДШИ им. Лядова, преподаватель Дацко Наталья, концертмейстер Васько Елена.