Сахалинскую область на всероссийских конкурсах искусств представят 22 талантливых ребенка
Всего в прослушиваниях приняли участие 135 школьников
1 февраля завершился II-й тур Сахалинских региональных молодёжных игр в области искусств. Всего в играх приняли участие 135 конкурсантов: 72 - музыкально-испол
Сахалинские региональные молодежные игры в области искусств проводятся ежегодно в целях создания условий для становления и развития профессиональног
Среди участников учащиеся детских школ искусств из городов Оха, Шахтерск, Южно-Сахалинск, Углегорск, Корсаков и Анива. Это и сольные исполнители, и дуэты, и ансамбли. Они выступали в 8 номинациях: фортепиано, скрипка, вокал, гитара, домра, изобразительное искусство, хореография и художественное чтение.
Сегодня Сахалинский областной научно-методичес
4 конкурсанта вошли в состав сборной Сахалинской области на XVI Молодежные Дельфийские игры в Екатеринбурге:
- в номинации «Фортепиано» выступит Амирова Диана, учащаяся Охинской детской школы искусств №1, преподаватель Заводчикова Наталья;
- в номинации «Изобразительное искусство» - Бушуева Диана, учащаяся ДШИ г.Углегорск, преподаватель Бушуева Елена, и Черных Анастасия, учащаяся ДШИ г.Корсаков, преподаватель Будорагина Галина;
- в номинация «Художественное чтение» - Богатырева Дарья, учащаяся школы искусств г. Анива, преподаватель Хуташкеева Алла.
На Международный конкурс-фестивал
Покорить жюри VI Санкт-Петербургс
Мастерство игры на гитаре на XII Международном конкурсе-фестива
На III Международный конкурс исполнителей на домре и мандолине Вячеслава Круглова отправится Дуэт «Домра +» (Поленцова Анна, Дудка София), ДШИ им. Лядова, преподаватель Дацко Наталья, концертмейстер Васько Елена.