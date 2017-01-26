Около 200 школьников Южно-Сахалинска соревновались в пении и художественном чтении

Итоги муниципального этапа фестиваля-конкур са художественного слова и патриотической песни «Виктория» подвели в Южно-Сахалинске. В соревновании участвовали 190 ребят из 22 школ городского округа, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Они представили членам жюри 229 произведений в двух направлениях: вокал и художественное чтение. Ребята пели и читали стихотворения о войне, Победе, Российской армии и Родине, а также исполняли произведения современных авторов, в том числе про Сахалин.

Победителей определяли по возрастным категориям 7-10, 11-14 и 15-18 лет в трех номинациях.

Дипломы лауреата I степени в номинации «Песни и стихи Победы» завоевали Тен Константин (СОШ № 4, 7-10 лет, чтец), Вероника Ким (гимназия № 2, 7-10 лет, чтец), Аделина Манюрова (гимназия № 1, 11-14 лет, чтец), Мария Богойко (СОШ № 22, 15-18 лет, чтец), объединение «Школа творчества» (НОШ № 21, 7-10 лет, литературно-музы кальная композиция), Таисия Зайцева (СОШ № 32, 7-10 лет, вокалист), Анна Грачикова (СОШ № 1, 11-14 лет, вокалист), Александр Румянцев (лицей № 2, 11-14 лет, вокалист), Ангелина Пакишева (СОШ № 4, 11-14 лет, вокалист), Маргарита Сапсуева (СОШ № 3, 11-14 лет, вокалист), Семен Хомеленков (СОШ № 32, 15-18 лет, вокалист), Виктория Малютенко (СОШ № 26, 15-18 лет, вокалист), Марина Малыш (гимназия № 2, 15-18 лет, вокалист), Татьяна Куц (СОШ № 8, 15-18 лет, вокалист), театр песни «Обыкновенное чудо» (гимназия № 3, 7-10 лет, ансамбли), вокальные ансамбли «Канцова» и «Песенка» (оба - гимназия № 3, 11-14 лет, ансамбли), вокальная группа театра песни «Обыкновенное чудо» (гимназия № 3, 15-18 лет, ансамбли), Лидия Сентюрева и Александр Иванов (СОШ № 1, 7-10 лет, дуэт), Виктория Малютенко и Лейла Инявкина (СОШ № 26, 15-18 лет, дуэт).

Дипломы лауреата I степени в номинации «Мы в России живем, о России поем и читаем» получили Снежанна Разумова (гимназия № 1, 7-10 лет, чтец), Полина Семенчик (гимназия № 2, 11-14 лет, чтец), Дарья Сорокина (СОШ № 9, 15-18 лет, чтец), ученики гимназии № 1 (15-18 лет, литературно-музы кальная композиция), Ариана Малыш и Дмитрий Ли (оба - СОШ № 32, 7-10 лет, вокалист), Александр Румянцев (лицей № 2, 11-14 лет, вокалист), Анна Мицук (гимназия № 3, 15-18 лет, вокалист), Татьяна Куц (СОШ № 8, 15-18 лет, вокалист), вокальный ансамбль «Песенка» (гимназия № 3, 11-14 лет, ансамбли), вокальная группа театра песни «Обыкновенное чудо» (гимназия № 3, 15-18 лет, ансамбли), Валерия Ким и Вячеслав Надиевский (СОШ № 21, 7-10 лет, дуэт), Виктория Малютенко и Лейла Инявкина (СОШ № 26, 15-18 лет, дуэт).

Дипломы лауреата I степени в номинации «Родина, армия, долг» получили Светлана Макухина (СОШ № 13, 7-10 лет, чтец), Илья Комисаров (гимназия № 2, 11-14 лет, чтец), Юрий Артамонов (гимназия № 3, 7-10 лет, вокалист), Егор Кравцов (ДД(Ю)Т, 11-14 лет, вокалист), Семен Хомеленков (СОШ № 32, 15-18 лет, вокалист), ансамбль «Казачата» (СОШ № 8, 11-14 лет, ансамбли).

Диплом лауреата I степени среди хоров завоевал сводный хор учащихся СОШ № 4.

Победителям и призёрам вручили дипломы. 29 ребят по итогам городского соревнования примут участие в областном (заключительном) этапе фестиваля-конкур са «Виктория».