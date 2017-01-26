Исследователи из Японии и Китая приняли участие в «Чеховских чтениях» в Южно-Сахалинске

Региональная научная конференция «XX Чеховские чтения» 30–31 января прошла в Литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». «Чеховские чтения» – это главное научное мероприятие музея. Традиция их проведения в Южно-Сахалинске существует с 1998 года и приурочена ко дню рождения А.П. Чехова.

С каждым годом отмечается тенденция к расширению круга тематики докладов и количества участников. В ней принимают участие историки, филологи, работники библиотек, архивов и музеев. В этом году насчитывается более 40 участников.

Заместитель министра культуры и архивного дела Сахалинской области Анна Жук рассказала, что музею достаточно часто приходится отстаивать право проведения «Чеховских чтений»: «До сих пор находятся люди, которые считают, что чеховская тема уже себя изжила. Но музей не сдаётся, а только закаляется, проводя каждый год очень содержательную конференцию».

Особенностью этой юбилейной конференции стало большое количество приезжих гостей. С докладами приехали представители дружественных чеховских музеев из Мелихово, Ялты, Таганрога. Кроме того, на Сахалин прибыл чеховед из Екатеринбурга — заведующий кафедрой методик преподавания школьных дисциплин Уральского государственного педагогического университета, доктор филологических наук, профессор Александр Кубасов.

«Я бываю на многих конференциях, но на Сахалине я действительно вижу, что мероприятие проводится именно в учреждении культуры, с большим вкусом и ответственностью. Чехова здесь очень уважают», — отметил Александр Кубасов.

Два доклада представили зарубежные исследователи творчества Чехова из Китая и Японии. Гость конференции из Японии — преподаватель, специальный советник Литературного музея Хоккайдо, кандидат филологических наук Хисаси Кубота — рассказал о выставке, которую планируют открыть в сентябре 2017 года в Хоккайдском музее, посвященной Чехову и Сахалину.

В этом году много заявок на участие в конференции подали учителя и воспитатели, поэтому специально была организована методическая секция по вопросам преподавания творчества А.П. Чехова в школе. Участники этой секции приехали из сёл Дальнее, Троицкое, Красногорск, Адо-Тымово, Восточное, а также из города Невельска, Шахтёрска, Корсакова, Холмска, Томари и Южно-Сахалинска.

«Станиславский однажды сказал, что Чехов неисчерпаем, и мы в этом убеждаемся постоянно. С каждым новым докладом открывается какая-то грань его таланта. Для этого и устраиваются подобные научные форумы, чтобы поделиться своими открытиями. Кроме того, в рамках конференции рассматривается и краеведческий аспект: чеховское окружение, история Сахалина периода каторги», — отметила заведующая научно-просветительского отдела музея Анастасия Степаненко.

По итогам конференции выйдет, уже ставший традиционным, сборник статей, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.