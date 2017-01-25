Сахалинская епархия будет бороться с интернетом

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Православное общественное движение «Христианское Доброделание» и Южно-Сахалинская и Курильская епархия по договоренности с руководством железнодорожного вокзала областного центра оборудуют пункты раздачи литературы «в дорогу». Любой пассажир сможет абсолютно бесплатно взять с собой в поезд понравившуюся книгу, газету или брошюру.

«Эта акция весьма своевременная и актуальная на фоне все большего вытеснения бумажных носителей электронными. К сожалению, в интернете все больше читателей отдают предпочтение блогам, новостным и юмористическим статьям, современным романам и детективам. И все меньше выбирают классику, не говоря о духовной литературе. Целевая аудитория данного мероприятия - люди, не знающие дорогу к храму и не имеющие возможность приобретать духовную литературу», - говорят в епархии.

Также в епархии отмечают, что задача – вернуть людям в руки книги вместо смартфонов – общенациональная. Об этом неоднократно высказывался и президент России Владимир Путин. Глава страны убежден, что в эпоху развития интернета необходимо сохранить интерес людей к чтению книг. "Не знаю, удастся ли возродить интерес к книге с учетом развития интернета, но к чтению точно нужно побуждать людей, обращаться чаще. Но на самом деле, может быть, и к книге, потому что это же не планшетник, она сама по себе может быть произведением искусства", - произнес Владимир Путин в ходе открытия заседания президентского совета по культуре и искусству в конце 2015 года.

О важности чтения книг неоднократно высказывался и патриарх Кирилл. По его инициативе в 2010 году был организован праздник – День православной книги, который и отмечается ежегодно 14 марта.

«В отличие от использования различного рода гаджетов, получения электронной "быстрой" информации, книга требует осмысления. Наше понимание произведения - это творческая работа по восприятию текста. Вот именно поэтому без работы над книгой очень трудно научиться мыслить. Поэтому я вас всех призываю читать книги», - отмечал патриарх в своих выступлениях.

1 февраля в 11:30 в фойе Железнодорожного вокзала состоится открытие «дорожной библиотеки». В ассортименте будет духовная литература, а также информационные материалы и газеты.