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Сахалинская епархия будет бороться с интернетом
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Сахалинская епархия будет бороться с интернетом

На железнодорожном вокзале областного центра откроется «дорожная библиотека»

Православное общественное движение «Христианское Доброделание» и Южно-Сахалинская и Курильская епархия по договоренности с руководством железнодорожного вокзала областного центра оборудуют пункты раздачи литературы «в дорогу». Любой пассажир сможет абсолютно бесплатно взять с собой в поезд понравившуюся книгу, газету или брошюру.

«Эта акция весьма своевременная и актуальная на фоне все большего вытеснения бумажных носителей электронными. К сожалению, в интернете все больше читателей отдают предпочтение блогам, новостным и юмористическим статьям, современным романам и детективам. И все меньше выбирают классику, не говоря о духовной литературе. Целевая аудитория данного мероприятия -  люди, не знающие дорогу к храму и не имеющие возможность приобретать духовную литературу», - говорят в епархии.

Также в епархии отмечают, что задача – вернуть людям в руки книги вместо смартфонов – общенациональная. Об этом неоднократно высказывался и президент России Владимир Путин. Глава страны убежден, что в эпоху развития интернета необходимо сохранить интерес людей к чтению книг. "Не знаю, удастся ли возродить интерес к книге с учетом развития интернета, но к чтению точно нужно побуждать людей, обращаться чаще. Но на самом деле, может быть, и к книге, потому что это же не планшетник, она сама по себе может быть произведением искусства", - произнес Владимир Путин в ходе открытия заседания президентского совета по культуре и искусству в конце 2015 года.

О важности чтения книг неоднократно высказывался и патриарх Кирилл. По его инициативе в 2010 году был организован праздник – День православной книги, который и отмечается ежегодно 14 марта.

«В отличие от использования различного рода гаджетов, получения электронной "быстрой" информации, книга требует осмысления. Наше понимание произведения - это творческая работа по восприятию текста. Вот именно поэтому без работы над книгой очень трудно научиться мыслить. Поэтому я вас всех призываю читать книги», - отмечал патриарх в своих выступлениях.

1 февраля в 11:30 в фойе Железнодорожного вокзала состоится открытие «дорожной библиотеки». В ассортименте будет духовная литература, а также информационные материалы и газеты. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:37 +4
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Комментарии
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 09:48
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+3
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 10:06
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+8
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 10:40
PATRO, Фрейд на картинке? А где продолжение в стиле Фрейда про латентную сексуальнось?
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 12:10
PATRO,
это обо мне
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+3
Еще 8 комментариев
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 09:48
Написано: "О важности чтения книг неоднократно высказывался и патриарх Кирилл. По его инициативе в 2010 году был организован праздник – День православной книги, который и отмечается ежегодно 14 марта."

Ряженные тут, как тут
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+6
Ptijka1
Написано сегодня, в 11:40
VULKAN, Название праздника тоже бросились в глаза.Получается, что они хотят ,чтобы люди не просто любили чтение,а любили читать православные книги. На этом всё и замешано.
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+2
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 09:50
Так книгу можно читать и на планшете.дань традициям, это хорошо. А что скажут экологи?
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+2
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 10:07
ostrovsakhalin, Да не чего они не скажут,думаю экологов ВВП вообще не посещает!
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+3
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 10:07
ostrovsakhalin, А экологи-то каким боком!? Хотя если подумать, то экология в нынешнем виде это тоже "опиум для народа".
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+3
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 10:27
sasch, книжки то из бумаги,бумага - древесина,дерево - экологи
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+6
Еще 6 комментариев
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 09:57
Вперед, в наше светлое прошлое? Прогресс не остановить. Любящие читать и на планшете и ридере будут читать. Кстати, менее грамотные обычно более верующие, зря они
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+12
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 10:11
НюНик_просто_Анна, Воистину так!

Не читающий как раз гораздо чаще лбом доски пола полирует.
Православие стало брать на вооружение худшие примеры агрессивного навязывания.
Этим стало пугать и раздражать многих.
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+7
Ярославчик
Написано сегодня, в 10:23
Пусть епархия пример на себе покажет. А то вон все священники с мировой паутины не вылазиют.
А нам указывают как жить.
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+7
MrFreeman
Написано сегодня, в 10:57
Ярославчик, поддержу. Не запостил - значит не было. Ощущение, что Господ не принимает службу и деяние мирское от служителя церковного, пока об оном не будет поста в интернет.
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+3
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 10:28
А я книги из сети качаю
Мне и за это придется
ТАМ отвечать?
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+4
MrFreeman
Написано сегодня, в 11:01
Дважды в одну воду не войдёшь.
Мир меняется стремительно. Деяния служителей церкви всё больше копирует поведение сотрудников МЛМ. У тех задача создать структуру и впаривать людям товары, у этих - привлечь как можно больше адептов, вручая им книги. Технологии одинаковы.
Иерархам РПЦ, при всём к ним уважении, следовало бы умерить пыл, и меньше насаждать обществу свою идеологию. Это будет лучше для самой церкви. Мера, чувство меры свойственно всей вселенной, но по какой-то причине оно потеряно вами (РПЦ).
Прошу не судить строго. Право выражать мысль даровано демократией.
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+4
Online
ILYA301968 Online
Написано сегодня, в 11:21
MrFreeman, Согласен с вами!
Интересно, а там можно будет купить книги о Буддизме, Коран или что-нибудь на Иврите? Или атеистические чтения например.
У нас же свобода вероисповедания
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+2
Ptijka1
Написано сегодня, в 11:28
Тогда пусть с авто пересядут на телеги,и вместо проповеди по телевизору, пусть проповедуют в храмах.И ни не пользуются телефонами ,письма пусть пишут.
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+2
Bokassa
Написано сегодня, в 11:42
как то из интереса записался в библиотеку (хотел найти одну книгу по деятельности японских затейников из отряда 731, по моему "кухня дьявола" что ли), пришел, записался, ужаснулся - людей нет, фонды - одно старье (у меня дома книги новее и актуальнее), библиотекари в полукоме, в итоге - йо-хо-хо и бутылка рому, пришлось отправиться в пиратский рейд в интернеты.
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+3
Online
Зайчег Online
Написано сегодня, в 13:04
Bokassa,
Классная книга.
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+4
lvista
Написано сегодня, в 13:51
Bokassa, в японском центре хорошая библиотека.
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+1
Zoidberg
Написано сегодня, в 13:43
"... И все меньше выбирают классику,... В ассортименте будет духовная литература, а также информационные материалы и газеты."
Первое не нужно по определению. За вторым люди, как правило интернет-то и посещают.
И где в этом списке классика, за которую ратует СахЕп?
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