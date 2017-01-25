Сахалинская епархия будет бороться с интернетом
На железнодорожном вокзале областного центра откроется «дорожная библиотека»
Православное общественное движение «Христианское Доброделание» и Южно-Сахалинская и Курильская епархия по договоренности с руководством железнодорожного вокзала областного центра оборудуют пункты раздачи литературы «в дорогу». Любой пассажир сможет абсолютно бесплатно взять с собой в поезд понравившуюся книгу, газету или брошюру.
«Эта акция весьма своевременная и актуальная на фоне все большего вытеснения бумажных носителей электронными. К сожалению, в интернете все больше читателей отдают предпочтение блогам, новостным и юмористическим статьям, современным романам и детективам. И все меньше выбирают классику, не говоря о духовной литературе. Целевая аудитория данного мероприятия - люди, не знающие дорогу к храму и не имеющие возможность приобретать духовную литературу», - говорят в епархии.
Также в епархии отмечают, что задача – вернуть людям в руки книги вместо смартфонов – общенациональная. Об этом неоднократно высказывался и президент России Владимир Путин. Глава страны убежден, что в эпоху развития интернета необходимо сохранить интерес людей к чтению книг. "Не знаю, удастся ли возродить интерес к книге с учетом развития интернета, но к чтению точно нужно побуждать людей, обращаться чаще. Но на самом деле, может быть, и к книге, потому что это же не планшетник, она сама по себе может быть произведением искусства", - произнес Владимир Путин в ходе открытия заседания президентского совета по культуре и искусству в конце 2015 года.
О важности чтения книг неоднократно высказывался и патриарх Кирилл. По его инициативе в 2010 году был организован праздник – День православной книги, который и отмечается ежегодно 14 марта.
«В отличие от использования различного рода гаджетов, получения электронной "быстрой" информации, книга требует осмысления. Наше понимание произведения - это творческая работа по восприятию текста. Вот именно поэтому без работы над книгой очень трудно научиться мыслить. Поэтому я вас всех призываю читать книги», - отмечал патриарх в своих выступлениях.
1 февраля в 11:30 в фойе Железнодорожного вокзала состоится открытие «дорожной библиотеки». В ассортименте будет духовная литература, а также информационные материалы и газеты.
Ряженные тут, как тут
Не читающий как раз гораздо чаще лбом доски пола полирует.
Православие стало брать на вооружение худшие примеры агрессивного навязывания.
Этим стало пугать и раздражать многих.
А нам указывают как жить.
Мир меняется стремительно. Деяния служителей церкви всё больше копирует поведение сотрудников МЛМ. У тех задача создать структуру и впаривать людям товары, у этих - привлечь как можно больше адептов, вручая им книги. Технологии одинаковы.
Иерархам РПЦ, при всём к ним уважении, следовало бы умерить пыл, и меньше насаждать обществу свою идеологию. Это будет лучше для самой церкви. Мера, чувство меры свойственно всей вселенной, но по какой-то причине оно потеряно вами (РПЦ).
Прошу не судить строго. Право выражать мысль даровано демократией.
Интересно, а там можно будет купить книги о Буддизме, Коран или что-нибудь на Иврите? Или атеистические чтения например.
У нас же свобода вероисповедания
Первое не нужно по определению. За вторым люди, как правило интернет-то и посещают.
И где в этом списке классика, за которую ратует СахЕп?