«Метод Гренхольма» в пятидесятый раз сыграли в Чехов-центре

В эти выходные в 50 раз артисты Сахалинского Международного театрального центра им.А.П.Чехова вышли на сцену, чтобы сыграть один из самых аншлаговых постановок - спектакль «Метод Гренхольма».

За неполных три года своего существования, - премьера состоялась в апреле 2014 года, - постановка московского режиссера Александра Созонова по пьесе испанского драматурга Жорди Гальсерана заняла особое место в сердцах сахалинских зрителей. Жанр определен как офисный триллер и, действительно, события, которые разворачиваются от зрителей на расстоянии вытянутой руки, держат в напряжении до самого финала. Действие происходит в офисе крупной европейской компании, где четверо кандидатов проходят отбор на пост топ-менеджера. Но один из них не тот, за кого себя выдает. И кажущаяся на первый взгляд банальная ситуация превращается в напряженный психологический триллер, исход которого невозможно предугадать.

Артист Сергей Максимчук в 2014 году при подведении итогов сезона по результатам голосования получил приз зрительских симпатий «Браво!» за роль Карлоса Буэно в «Методе Гренхольма». «Для меня это особенная роль, она сложная и многогранная. Можно сказать, что по ходу действия мой персонаж меняется настолько, что мне приходится играть не одну, а минимум четыре разных образа, - делится Сергей. - На малой сцене, когда находишься со зрителем лицом к лицу, невозможно слукавить. Они сразу почувствуют фальшь. Поэтому каждый спектакль играешь с полной отдачей».

Актриса Наталья Красилова, которая в эту субботу в 50 раз вышла на сцену в роли Мерседес Дегас, призналась, что каждый спектакль не похож на предыдущий: «Постановка очень живая и это все благодаря зрителям. Ты ощущаешь энергетику зала и каждый раз «Метод Гренхольма» проходит с разным настроением. Радует, что он интересен сахалинцам».

Источник: ГАУК «Чехов-центр»