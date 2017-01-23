Путеводитель по Сахалину представят жителям областного центра
Презентация состоится 31 января в музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
Литературно-худо
Составителями сделан общий обзор творчества авторов, которые с первой четверти XIX века – до 1930–1940-х годов упоминали в своих произведениях Сахалин. Эта научно-популярна
«Первые идеи создания такой, по своему универсальной книги, возникли ещё в 2012 году, при проведении международной конференции «Сахалин и Курильские острова в литературе и периодической печати»,– рассказывает Анастасия Степаненко. – Проехав по сахалинскому маршруту Чехова вместе с российскими и зарубежными учеными осенью 2015 года, мы убедились, что знакомство с городами, поселками и маленькими населенными пунктами острова может быть интересно не только в собственно историческом, но и литературном формате».
«Благодаря соединенным в одной книге цитатам разных авторов выстраивается неожиданная картина того, как развивался Сахалин в разные периоды, на что прежде всего обращали внимание писатели и путешественники при посещении острова», – отметила Елена Иконникова.
Текст книги сопровождается фотоиллюстрациям
Издание предназначено для широкого круга читателей: школьников, студентов, педагогов, краеведов и всех тех, кто любит путешествовать и открывать разные уголки на карте Сахалина. Увидеть новую книгу и получить ее в подарок можно будет на презентации, устраиваемой под занавес ХХ Чеховских чтений, сообщает пресс-служба музея.