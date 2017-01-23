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Путеводитель по Сахалину представят жителям областного центра

Путеводитель по Сахалину представят жителям областного центра

Презентация состоится 31 января в музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»

Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 31 января в 16:00 приглашает южносахалинцев на презентацию путеводителя. Книга носит двойное название «Литературный путеводитель, или Сахалинскими дорогами Чехова и не только…». Составителями путеводителя стали профессор СахГУ Елена Иконникова и заведующая научно-просветительским отделом музея Анастасия Степаненко.

Составителями сделан общий обзор творчества авторов, которые с первой четверти XIX века – до 1930–1940-х годов упоминали в своих произведениях Сахалин. Эта научно-популярная часть иллюстрируется фактическими впечатлениями от острова отдельных людей и образными описаниями, основанными на рассказах очевидцев и исследователей Дальнего Востока. Такой принцип позволяет процитировать фрагменты из произведений писателей (Антона Чехова, Ивана Гончарова, Власа Дорошевича, Владимира Короленко, Константина Станюковича) и путешественников (Николая Рудановского, Геннадия Невельского) о многих местах Сахалина: Охе, Ногликах, Александровск-Сахалинском, Тымовском, Смирных и Поронайске.

«Первые идеи создания такой, по своему универсальной книги, возникли ещё в 2012 году, при проведении международной конференции «Сахалин и Курильские острова в литературе и периодической печати»,– рассказывает Анастасия Степаненко. –  Проехав по сахалинскому маршруту Чехова вместе с российскими и зарубежными учеными осенью 2015 года, мы убедились, что знакомство с городами, поселками и маленькими населенными пунктами острова может быть интересно не только в собственно историческом, но и литературном формате».

«Благодаря соединенным в одной книге цитатам разных авторов выстраивается неожиданная картина того, как развивался Сахалин в разные периоды, на что прежде всего обращали внимание писатели и путешественники при посещении острова», – отметила Елена Иконникова.

Текст книги сопровождается фотоиллюстрациями населенных пунктов и природных реалий Сахалина. Автор основного числа снимков – сотрудник музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» Сергей Кузовов.

Издание предназначено для широкого круга читателей: школьников, студентов, педагогов, краеведов и всех тех, кто любит путешествовать и открывать разные уголки на карте Сахалина. Увидеть новую книгу и получить ее в подарок можно будет на презентации, устраиваемой под занавес ХХ Чеховских чтений, сообщает пресс-служба музея. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:32 +2
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