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Лучшие композиции кинофильмов исполнил для южносахалинцев ансамбль «Дивертисмент»

Лучшие композиции кинофильмов исполнил для южносахалинцев ансамбль «Дивертисмент»

В феврале артисты отправятся с гастролями в Поронайск и Смирных

25 января в ККЗ «Комсомолец» состоялся концерт камерного ансамбля «Дивертисмент» под названием «Спасибо, музыка!», сообщает пресс-служба ГАУК «Сахалинская филармония». В полуторачасовой программе прозвучало более двадцати музыкальных композиций из отечественных и зарубежных фильмов.

Южносахалинцы получили бесконечное удовольствие от чарующих «голосов» скрипок, на которых играли руководитель камерного ансамбля, Заслуженный работник культуры РФ Наталья Лопатина и композитор, аранжировщик Александр Лопатин, от безупречного исполнения партий на фортепиано пианистом, композитором и аранжировщиком Владимиром Лопатиным, и от чистого звучания альта Натальи Мовчан. Все песни, которые прозвучали в концерте, исполнили вокалистки ансамбля «Дивертисмент» Диана Сельдешева и Ярославна Силантьева, а также приглашенная певица Лариса Качайкина, хорошо известная сахалинской публике.

Концерт «Спасибо, музыка!» – это не просто исполнение музыкальных произведений, но еще и общение со зрителями. Каждую композицию Наталья Лопатина предваряла небольшим, но емким рассказом о ней, что превращало концерт в настоящий экскурс по истории музыки и мирового кинематографа.

Легендарные отечественные и зарубежные киноленты, такие как «Веселые ребята», «Весна», «Два бойца», «Поезд на Чаттанугу», «Шербурские зонтики», «Серенада Солнечной долины» и многие другие подарили миру бессмертные музыкальные творения. Над их созданием трудились великие мэтры – Исаак Дунаевский, Никита Богословский, Матвей Блантер, Гленн Миллер. В безупречном исполнении камерного ансамбля «Дивертисмент» их произведения, а также сочинения других авторов погружали зал в музыкальный мир кинематографа.

В сердцах слушателей рождались ностальгические эмоции от звуков композиции Мишеля Леграна. Пронзали до глубины души музыкальные темы Эннио Морриконе из итальянского фильма «Спрут». Много добрых воспоминаний навеяло исполнение вокальных и инструментальных композиций из популярных советских картин 80-х годов: «Мы из джаза» и «Гардемарины, вперед!» А проникновенное исполнение русской народной песни «Ивушки» пробудило забытые любовные переживания.

Зрители смогли оценить и нечто уникальное – а именно, тонкое музыкальное чувство юмора, ярко продемонстрированное на сцене музыкантами «Дивертисмента» в композиции «Рассеянный Вольдемар», которая также является саундтреком. «Год кино» в островном регионе уже официально закрыт, но руководитель камерного ансамбля Наталья Лопатина уверена, что искусство кинематографа, как и музыка кино, никогда не перестанут вызывать интерес у зрителя.

По словам Натальи Лопатиной, у «Дивертисмента» большие творческие планы. Камерный ансамбль около четырех месяцев назад перешел из состава Чехов-центра в Сахалинскую филармонию. За это время камерный ансамбль уже выступил с концертами в Углегорске, Шахтерске и Корсакове. Гастрольный график музыкального коллектива достаточно плотный, на февраль намечены концерты в Поронайске и Смирных.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:35 +1
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Сахалинская областьЮжно-Сахалинск"Комсомолец"
Прочее
камерный ансамбль"Дивертисмент"
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