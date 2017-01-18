новости
новости
Регистрация
На выставку, посвященную корейской культуре, приглашают южносахалинцев

На выставку, посвященную корейской культуре, приглашают южносахалинцев

«Цветы Мугунхва на сахалинской земле» проработает с 27 января до 27 февраля

27 января в 16:00 в Сахалинском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Цветы Мугунхва на сахалинской земле», которая посвящена истории и этнографии сахалинских корейцев.

На выставке представлены подлинные предметы из собрания Сахалинского областного краеведческого музея, Сахалинского областного художественного музея, отражающие историю сахалинских корейцев, жизненный уклад, традиции и обычаи. Посетители смогут познакомиться с документами и фотографиями из фондов ГИАСО.

Выставка посвящена 70-летию образования в современных границах Сахалинской области, приурочена к празднованию Нового года по лунному календарю. Открытие выставки – одно из мероприятий Дней корейской культуры в музее. До 27 февраля посетители Сахалинского областного краеведческого музея смогут не только стать участниками экскурсии по выставке, но и просмотреть видеофильмы о корейских традициях, обычаях и праздниках, поиграть в традиционные корейские игры, прослушать лекции.

Программа Дней корейской культуры – результат сотрудничества Сахалинского областного краеведческого музея, Сахалинской общественной организации сахалинских корейцев и Генерального консульства Республики Корея.

Заказать экскурсию и получить дополнительную информацию можно по телефону 72-75-55, сообщает пресс-служба музея. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:39 +1
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинсккраеведческий музей
Прочее
корейцыКореявыставкакультура
Популярное на ASTV
Наездника на внедорожнике не первый день видят в Южно-Сахалинске
Наездника на внедорожнике не первый день видят в Южно-Сахалинске
"Тойота" сбила ребенка в Южно-Сахалинске, ДТП попало в камеры видеонаблюдения
"Тойота" сбила ребенка в Южно-Сахалинске, ДТП попало в камеры видеонаблюдения
Toyota Rush врезалась в рыбный павильон в Южно-Сахалинске
Toyota Rush врезалась в рыбный павильон в Южно-Сахалинске
Мертвую женщину обнаружили на проспекте Победы в Южно-Сахалинске
Мертвую женщину обнаружили на проспекте Победы в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 19:04
"Выставка посвящена 70-летию образования в современных границах Сахалинской области..."

Чему-чему посвящена?)
Ответить
+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 19:13
Балтийская Килька, 70-летию образования Сахалинской области в современных границах. Слова переставить - и все ясно))))
Ответить
+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 19:17
НюНик_просто_Анна, ой, какая я недогадливая) Ну не умею я ребусы разгадывать)
Ответить
+2
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 19:57
Балтийская Килька, ты это...догадливать не умеешь
Ответить
+1
Еще 3 комментария
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Больше 3 тысяч сахалинцев и курильчан заболели ОРВИ за неделю
Больше 3 тысяч сахалинцев и курильчан заболели ОРВИ за неделю
Причины смерти сахалинки устанавливают в областном центре
Причины смерти сахалинки устанавливают в областном центре
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru