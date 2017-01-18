На выставку, посвященную корейской культуре, приглашают южносахалинцев

«Цветы Мугунхва на сахалинской земле» проработает с 27 января до 27 февраля

27 января в 16:00 в Сахалинском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Цветы Мугунхва на сахалинской земле», которая посвящена истории и этнографии сахалинских корейцев.

На выставке представлены подлинные предметы из собрания Сахалинского областного краеведческого музея, Сахалинского областного художественного музея, отражающие историю сахалинских корейцев, жизненный уклад, традиции и обычаи. Посетители смогут познакомиться с документами и фотографиями из фондов ГИАСО.

Выставка посвящена 70-летию образования в современных границах Сахалинской области, приурочена к празднованию Нового года по лунному календарю. Открытие выставки – одно из мероприятий Дней корейской культуры в музее. До 27 февраля посетители Сахалинского областного краеведческого музея смогут не только стать участниками экскурсии по выставке, но и просмотреть видеофильмы о корейских традициях, обычаях и праздниках, поиграть в традиционные корейские игры, прослушать лекции.

Программа Дней корейской культуры – результат сотрудничества Сахалинского областного краеведческого музея, Сахалинской общественной организации сахалинских корейцев и Генерального консульства Республики Корея.

Заказать экскурсию и получить дополнительную информацию можно по телефону 72-75-55, сообщает пресс-служба музея.