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Выставка натюрмортов открылась в музее Южно-Сахалинска

Выставка натюрмортов открылась в музее Южно-Сахалинска

Жителям островной столицы предлагают познакомиться с работами художников Москвы и Ленинграда

С 23 января в Сахалинском областном художественном музее открылась выставка «Красота и значимость обыкновенного...». Экспозиция представляет собой графические натюрморты из фондов островного музея. 

Работы передают художественное особенности этого жанра. Натюрморты, на которых изображены традиционные предметы - цветы, плоды, снедь, а также предметы, изготовленные человеком и предметы, которые имеют глубокий символический, философский смысл, - сообщают сотрудники музея. - Экспозиция включила произведения художников нескольких поколений из крупных художественных школ Москвы и Ленинграда. Работы охватывают период конца 1950-х – 2000-х годов. Они разнообразны по технике исполнения и сюжетной композиции, но при всей своей непохожести, их объединяет одно – виртуозное владение рисунком. 

Как сообщает пресс-служба музея, выставка работает все дни недели, кроме понедельника.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:30 +1
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