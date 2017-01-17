Выставка натюрмортов открылась в музее Южно-Сахалинска

С 23 января в Сахалинском областном художественном музее открылась выставка «Красота и значимость обыкновенного...». Экспозиция представляет собой графические натюрморты из фондов островного музея.

- Работы передают художественное особенности этого жанра. Натюрморты, на которых изображены традиционные предметы - цветы, плоды, снедь, а также предметы, изготовленные человеком и предметы, которые имеют глубокий символический, философский смысл, - сообщают сотрудники музея. - Экспозиция включила произведения художников нескольких поколений из крупных художественных школ Москвы и Ленинграда. Работы охватывают период конца 1950-х – 2000-х годов. Они разнообразны по технике исполнения и сюжетной композиции, но при всей своей непохожести, их объединяет одно – виртуозное владение рисунком.

Как сообщает пресс-служба музея, выставка работает все дни недели, кроме понедельника.