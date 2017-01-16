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«Пиковой даме» Евгения Князева сахалинцы аплодировали стоя

«Пиковой даме» Евгения Князева сахалинцы аплодировали стоя

Позже народный артист проведет для островных актеров аттестацию

Накануне в Чехов-центре Народный артист РФ, актер театра и кино Евгений Князев представил сахалинцам моноспектакль «Пиковая дама», сообщает пресс-служба островного театра. 

На сцене нет декораций – «черный кабинет», из реквизита лишь небольшой столик, на котором - свеча, перо, несколько писем, колода карт и томик Пушкина. Артист един во всех лицах: благодаря мастерству Евгения Князева со страниц повести оживают карточный игрок Германн, старая сварливая графиня, скромная влюбленная Лиза.

На вопрос «Сложно ли играть все роли одному?» артист честно отвечает – не знаю. «Я взял всех персонажей, которые есть в этой повести на себя, попытался их сыграть. Мне интереснее спросить у зрителей – видели ли они ту графиню, Лизоньку, Германна, Томского? Сумел ли я нарисовать их образы? – говорит Евгений Князев. - Если зритель увлекается, то это прекрасный зритель. А если ты плохо работаешь и не отдаешь свою энергию в зрительный зал, то и зритель будет плохой. Сегодня был прекрасный зритель.»

Зритель, действительно, слушал Князева, затаив дыхание. После спектакля артисту долго аплодировали стоя.

«Пиковая дама» - не единственная миссия актера на Сахалине: с сегодняшнего дня в Чехов-центре проходит плановая аттестация артистического состава, и ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев приглашен в качестве члена комиссии.

«Я посмотрел несколько спектаклей сахалинского театра и был приятно удивлен. Замечательный «Скупой», неплохой спектакль «Лисистрата», хорошая постановка «Наследство» и меня просто поразил какими-то откровениями «Вишневый сад». Я увидел, что театр находится в качественном состоянии, как творчески, так и внешне все красиво и ухожено. Видел полный зал на спектакле, что дает мне право думать, что зрители посещают театр, мне от этого радостно», - поделился своими впечатлениями Народный артист РФ.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:50 +2
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Люди
Евгений Князев
Место
Сахалинская областьЮжно-СахалинскЧехов-центр
Прочее
"Пиковая дама"моноспектакль
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