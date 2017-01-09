Актриса Чехов-центра Елена Денисова представила сахалинцам «Незваную гостью»

Это ее первый сольный альбом, куда вошли 10 песен

15 января в фойе 2-го этажа Чехов-центра состоялась презентация сольного альбома Елены Денисовой. Выпуск диска актриса театра приурочила к 70-летию Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба театра.

На концерте Елена исполнила все десять песен, которые вошли в ее дебютный альбом «Незваная гостья». Автором слов и музыки выступила сахалинская поэтесса Лидия Кисенкова, аранжировку создал музыкант Георгий Зобов.

Режиссер презентации - актриса Чехов-центра Марина Семенова, решила оформить концерт в стиле ретро. Зрители, которые в этот вечер пришли в театр, словно оказались на записи сахалинского «Голубого огонька». Ведущие Марина Семенова и Анатолий Чернов, а также артист театра Александр Ли, который выступил в качестве оператора, то и дело организовывали прямое включение с гостями вечера, расположившимися тут же за столиками с шампанским, мандаринами и серпантином.

Слова поздравления в этот вечер звучали от друзей и коллег. В конце концерта Елена Денисова подарила всем желающим диск со своим автографом на память.