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Актриса Чехов-центра Елена Денисова представила сахалинцам «Незваную гостью»

Актриса Чехов-центра Елена Денисова представила сахалинцам «Незваную гостью»

Это ее первый сольный альбом, куда вошли 10 песен

15 января в фойе 2-го этажа Чехов-центра состоялась презентация сольного альбома Елены Денисовой. Выпуск диска актриса театра приурочила к 70-летию Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба театра.

На концерте Елена исполнила все десять песен, которые вошли в ее дебютный альбом «Незваная гостья». Автором слов и музыки выступила сахалинская поэтесса Лидия Кисенкова, аранжировку создал музыкант Георгий Зобов.

Режиссер презентации - актриса Чехов-центра Марина Семенова, решила оформить концерт в стиле ретро. Зрители, которые в этот вечер пришли в театр, словно оказались на записи сахалинского «Голубого огонька». Ведущие Марина Семенова и Анатолий Чернов, а также артист театра Александр Ли, который выступил в качестве оператора, то и дело организовывали прямое включение с гостями вечера, расположившимися тут же за столиками с шампанским, мандаринами и серпантином. 

Слова поздравления в этот вечер звучали от друзей и коллег. В конце концерта Елена Денисова подарила всем желающим диск со своим автографом на память.  

Галерея
Презентация сольного альбома актрисы Елены Денисовой, Фото: 1
Презентация сольного альбома актрисы Елены Денисовой, Фото: 2
Презентация сольного альбома актрисы Елены Денисовой, Фото: 3
Презентация сольного альбома актрисы Елены Денисовой, Фото: 4
Презентация сольного альбома актрисы Елены Денисовой, Фото: 5
Презентация сольного альбома актрисы Елены Денисовой, Фото: 6
Презентация сольного альбома актрисы Елены Денисовой, Фото: 7
Презентация сольного альбома актрисы Елены Денисовой, Фото: 8
Презентация сольного альбома актрисы Елены Денисовой, Фото: 9
Презентация сольного альбома актрисы Елены Денисовой, Фото: 10
Презентация сольного альбома актрисы Елены Денисовой, Фото: 11
Презентация сольного альбома актрисы Елены Денисовой, Фото: 12
Презентация сольного альбома актрисы Елены Денисовой, Фото: 13
Презентация сольного альбома актрисы Елены Денисовой, Фото: 14
Презентация сольного альбома актрисы Елены Денисовой, Фото: 15
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Елена Дениса представила свой первый диск, куда вошли 10 песен
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:23 +2
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Комментарии
Online
ritupe Online
Написано сегодня, в 15:52
Прекрасная актриса! И голос великолепный!
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