Актеры сахалинского театра кукол готовят мюзикл «Сердце матери»

В Сахалинском театре кукол полным ходом идет подготовка к премьере. Новый проект – рок-притча «Сердце матери» – создан в популярном у подростков жанре – музыкальном спектакле, сообщает пресс-служба театра.

Художники-бутафоры завершают процесс создания кукол, кораблей, атрибутики и моря. Оно создается по новым для театра технологиям и займет около 30 процентов сцены. Водный простор выглядит необычайно уже сейчас, а в лучах театрального света он оживет и заиграет.

Необычные декорации и спецэффекты подчеркнут сценическое мастерство и вокал артистов. Помогут подросткам и взрослым погрузиться в легенду, задуматься о хрупкости человеческой жизни, важности семейных уз, силе материнской любви, которая всегда будет с тобой, где бы ты не находился.