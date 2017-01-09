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Актеры сахалинского театра кукол готовят мюзикл «Сердце матери»

Актеры сахалинского театра кукол готовят мюзикл «Сердце матери»

Для премьеры художники-бутафоры изготовили «море»

В Сахалинском театре кукол полным ходом идет подготовка к премьере. Новый проект – рок-притча «Сердце матери» – создан в популярном у подростков жанре – музыкальном спектакле, сообщает пресс-служба театра. 

Художники-бутафоры завершают процесс создания кукол, кораблей, атрибутики и моря.  Оно создается по новым для театра технологиям и займет около 30 процентов сцены. Водный простор выглядит необычайно уже сейчас, а в лучах театрального света он оживет и заиграет. 

Необычные декорации и спецэффекты подчеркнут сценическое мастерство и вокал артистов. Помогут подросткам и взрослым погрузиться в легенду, задуматься о хрупкости человеческой жизни, важности семейных уз, силе материнской любви, которая всегда будет с тобой, где бы ты не находился.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:50 0
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