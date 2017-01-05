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Ансамбль из Корсакова стал призером фестиваля в Санкт-Петербурге

Ансамбль из Корсакова стал призером фестиваля в Санкт-Петербурге

Всего в конкурсе участвовали 39 юных сахалинцев

Юные сахалинские вокалисты возвращаются на остров с фестиваля-конкурса "Сияние звезд" в Санкт-Петербурге с престижными наградами. С 6 по 8 января вместе с талантливыми детьми из Белоруссии, Украины, Казахстана, Финляндии и других стран в конкурсе принимали участие ребята из ансамбля "Капель" Дома детства и юношества Корсакова.

Впервые фестиваль "Сияние звезд" состоялся в 2004 году и с тех пор традиционно собирает огромное количество участников из разных стран. В состав сахалинской делегации вошли 39 детей и 18 взрослых. Юные исполнители выступали в трех возрастных группах: до 8 лет, 9-11 и смешанной группе. По итогам фестиваля призерами стали представители всех трех возрастных групп. 

Сегодня, 11 января, ребята возвращаются обратно на Сахалин. Кроме дипломов и наград они привезут с собой воспоминания об экскурсиях по Москве и Санкт-Петербургу.

"Сияние звезд" не первый международный фестиваль на котором по бывали ребята из Корсакова. В 2016 году ансамбль "Капель" под руководством Ольги Кобычевой выезжали в Хабаровск, в 2015 году - в Китай.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:32 +1
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Сахалинская областьКорсаков"Капель""Сияние звезд"фестиваль-конкурс
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Комментарии
багз-банни
Написано сегодня, в 19:43
Какие молодчинки!
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+3
Veronika1211
Написано сегодня, в 20:59
МО-ЛОД-ЦЫ!!!
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0
body soul
Написано сегодня, в 22:03
Таких хороших новостей да побольше бы нам...
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0
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