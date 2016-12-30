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Премьеру рок‐притчи для детей и взрослых готовит Сахалинский театр кукол

Премьеру рок‐притчи для детей и взрослых готовит Сахалинский театр кукол

Постановка дает возможность осознать ценность родственных уз, хрупкость человеческой жизни, исцеляющую силу любви

Готовится премьера одного из самых масштабных театральных проектов. На сцене Сахалинского театра кукол рок?притча «Сердце матери». Это подлинная история, ставшая красивой легендой о гордыне, искушении и любви в новом для островного театра формате.

В постановочную группу вошли режиссер?постановщик Юрий Уткин (г. Иркутск), художник?постановщик Ольга Ивченко (г. Южно?Сахалинск), композитор Владимир Соколов (г. Иркутск).

Пронзительная музыка, необычные декорации и спецэффекты помогут зрителю погрузиться в сюжет. В рок?притче раскроются не только артистический талант, но и прекрасные вокальные данные артистов Сахалинского театра кукол, что вне всякого сомнения усилит эмоциональную составляющую постановки.

Спектакль рассчитан на учащихся средних и старших классов, а также на просмотр всей семьей. Постановка дает возможность осознать ценность родственных уз, хрупкость человеческой жизни, исцеляющую силу любви. Кто ты на земле, зачем ты здесь, что останется после тебя… Судьба, легенда…

Справки по тел.: 45-80-70

Источник: Сахалинский театр кукол

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:15 +1
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