Спортквест продолжается в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске в спортивной школе летних видов спорта имени Э.М.Комнацкого состоялись соревнования для юных легкоатлетов в рамках Декады спорта и здоровья, а также «СпортКвеста», сообщает региональный минспорт. В эстафетах приняли участие более 60 мальчиков и девочек. В забеге к поклонникам «королевы спорта» присоединились их родители, а также бабушки и дедушки.

Участников легкоатлетического мероприятия приветствовала председатель Городской Думы города Южно-Сахалинска Елена Столярова. Она поздравила всех с наступившим Новым годом, пожелала ребятишкам крепкого здоровья, заниматься физкультурой и спортом, и в будущем стать олимпийскими чемпионами.

Спортивные эстафеты включали в себя челночный бег, бег с преодолением препятствий, с элементами хоккея, а также прыжки на шаре. Несмотря на то, что были определены призеры и победители, никто в этот день не ушел без подарка. В том числе и взрослые, которые поддержали своих чад в новогоднем забеге на стадионе «Спартак». А разминку перед стартом для юных спортсменов и родителей провела мастер спорта по легкой атлетике Карина Глебова.

- Жители Сахалинской области все больше стали обращать внимание на свое здоровье, - говорит заместитель директора спортивной школы летних видов им.Э.М. Комнацкого Антон Воротыляк. – Многие уже в первых числах января выходят на лыжные трассы, осваивают горнолыжный спорт, занимаются скандинавской ходьбой, делают пробежки. В Российской Федерации начиная с этого года, стартует III этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Наше учреждение будет активно проводить тестирование жителей Южно-Сахалинска нормами ВФСК «ГТО». В связи с этим, я приглашаю всех желающих попробовать свои силы в Центре тестирования ГТО! (ул.Горького,7 стадион «Спартак»).

А для тех, кто еще не примкнул к «СпортКвесту» напоминаем. В спортивно-развлекательном мероприятии может принять участие любой желающий. Перед началом старта, пришедшим будут выдаваться именные карты, в которых по итогам выступлений в той или иной эстафете или игре, судьи поставят отметки.

Итоги Декады спорта и здоровья будут подведены 15 января. Сахалинцы, которые наберут наибольшее количество отметок, примут участие в розыгрыше главного приза - камеры GoPro и сезонного ски-пасса на горнолыжный курорт «Горный воздух». Остальные участники розыгрыша смогут получить поощрительные призы