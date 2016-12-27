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Выставка "Молодые художники Сахалина" откроется в областном художественном музее

Выставка "Молодые художники Сахалина" откроется в областном художественном музее

Будут представляет работы, которые демонстрировались в августе 2016 года на 15-ой выставке «Саппоро мирай» в Японии

13 января в 17.30 в Сахалинском областном художественном музее состоится открытие выставки "Молодые художники Сахалина".

Как сообщают в Сахалинской областном художественном музее, в августе 2016 года в городе Саппоро в рамках японо-российского молодежного обмена силами молодых художников Японии и Сахалина открылась пятнадцатая юбилейная выставка «Саппоро Мирай». 

«Саппоро мирай» – известный ежегодный художественный проект Японии. Уже дважды работы талантливых японских художников с успехом экспонировались в нашей стране – в 2013 году в Новосибирске и в 2015 году в Южно-Сахалинске.

Выставка "Молодые художники Сахалина" представляет работы сахалинских авторов, которые демонстрировались в августе 2016 года на 15-ой выставке «Саппоро мирай» в Японии.

В своих работах сахалинские участники продемонстрировали художественное мышление молодого российского поколения. Их картины выполнены в различной технике и представляют широкий спектр направлений современного сахалинского искусства.

Справки по телефонам: 72-36-43, 72-37-38.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:10 +1
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