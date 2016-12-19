Музеи и театры в 2016 году на Сахалине стали посещать чаще

По сравнению с прошлым 2015 годом посещаемость учреждений культуры в области возросла на пять процентов. Такую информацию озвучил глава регионального министерства культуры и архивного Алексей Самарин, докладывая в ходе рабочего совещания губернатору Олегу Кожемяко об итогах собственной работы ведомства, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, в прошлом году по решению главы региона были заключены так называемые эффективные контракты с руководителями органов исполнительной власти. Их работа оценивается в зависимости от достижения установленных целевых показателей. При этом ключевую роль играет развитие курируемой отрасли, качество оказания услуг населению, управления бюджетными средствами и так далее. Срок действия контрактов – год.

По сведениям Алексея Самарина, освоение бюджетных ассигнований, выделенных на культуру и архивное дело, до конца текущего года составит сто процентов.

- К этому моменту планируется ввести в эксплуатацию целый ряд объектов культуры, - сообщил министр. – Среди них - детская школа искусств в Долинске, кинодосуговый центр «Россия» в Холмске, сквер Сахалинской универсальной научной библиотеки.

Проведенные в ведомстве проверки, уточнил Алексей Самарин, не выявили фактов нецелевого и неэффективного использования средств областного бюджета.

Жители области стали охотнее бывать в учреждениях культуры. Причиной тому стал в частности, ввод в эксплуатацию большого зала ККЗ «Октябрь» в областном центре, повышение качества услуг населению. В итоге против прошлого года посещаемость увеличилась на пять процентов.

Правительство области утвердило разработанную сотрудниками ведомства региональную стратегию развития культурной политики. Реализация ее рассчитана на период до 2030 года. Документы определяет цели, задачи, основные направления политики региональных властей, ориентированной на создание условий для реального доступа населения к культурным ценностям и информации.

Основные целевые показатели, установленные для министерства культуры и архивного дела Сахалинской области на 2016 год, достигнуты или даже перевыполнены, констатировал министр. Олег Кожемяко работу ведомства одобрил.