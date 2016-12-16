Участников фестиваля домашних театров кукол наградили в Южно-Сахалинске

В Сахалинском театре кукол прошла встреча с участниками Первого фестиваля домашних театров кукол, сообщает пресс-служба театра. Маленьких и взрослых артистов пригласили чтобы вручить им сборники фото и видеоматериалов о подготовке и проведении театрального праздника.

Церемонию вручения провел Дед Мороз и Снегурочка, которые специально пришли на встречу. Вместе с подарками сказочные гости вручали семейным театрам декабрьский номер журнала «Антракт», полностью посвященный Фестивалю домашних театров кукол.