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Участников фестиваля домашних театров кукол наградили в Южно-Сахалинске

Участников фестиваля домашних театров кукол наградили в Южно-Сахалинске

Церемонию вручения провели Дед Мороз и Снегурочка

В Сахалинском театре кукол прошла встреча с участниками Первого фестиваля домашних театров кукол, сообщает пресс-служба театра.  Маленьких и взрослых артистов пригласили чтобы вручить им сборники фото и видеоматериалов о подготовке и проведении театрального праздника.

Церемонию вручения провел Дед Мороз и Снегурочка, которые специально пришли на встречу. Вместе с подарками сказочные гости вручали семейным театрам декабрьский номер журнала «Антракт», полностью посвященный Фестивалю домашних театров кукол.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:16 +1
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