Книжный фримаркет приглашает сахалинцев

Каждый может отдать в дар уже прочитанные или ненужные книги, а взамен выбрать любую понравившуюся

29 декабря семейный клуб «Аэлита» приглашает жителей и гостей города на книжный фримаркет, сообщает Центр молодежных инициатив Южно-Сахалинска. В этот раз мероприятие проводится в преддверии Нового года и станет завершающим в уходящем году.

Специалист по работе с молодежью клуба «Аэлита» Елизавета Барабаш отметила, что книжный фримаркет традиционно проводится раз в три месяца. Неизменно это мероприятие пользуется популярностью среди горожан.

-Замысел акции очень прост. Каждый человек может отдать в дар уже прочитанные или ненужные книги, а взамен выбрать любую понравившуюся из числа тех, что принесли другие участники, - сказала Елизавета Барабаш.

На мероприятие можно приносить книги на любых языках, детскую и взрослую литературу, словари, учебники. Желательно, чтобы книги были актуальными и интересными, и, конечно, в хорошем состоянии.

Фримаркет в семейном клубе «Аэлита» (ул. Емельянова, д. 11) пройдет с 17:00 до 20.00. Время приема книг можно уточнить по телефону: 8-962-111-19-85.