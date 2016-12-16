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Книжный фримаркет приглашает сахалинцев

Книжный фримаркет приглашает сахалинцев

Каждый может отдать в дар уже прочитанные или ненужные книги, а взамен выбрать любую понравившуюся

29 декабря семейный клуб «Аэлита» приглашает жителей и гостей города на книжный фримаркет, сообщает Центр молодежных инициатив Южно-Сахалинска. В этот  раз мероприятие проводится в преддверии Нового года и станет завершающим в уходящем году.

Специалист по работе с молодежью клуба «Аэлита» Елизавета Барабаш отметила, что книжный фримаркет традиционно проводится раз в три месяца.  Неизменно это мероприятие пользуется популярностью среди горожан.

-Замысел акции очень прост. Каждый человек может отдать в дар уже прочитанные или ненужные книги, а взамен выбрать любую понравившуюся из числа тех, что принесли другие участники, - сказала Елизавета Барабаш.

На мероприятие можно приносить книги на любых языках, детскую и взрослую литературу, словари, учебники. Желательно, чтобы книги были актуальными и интересными, и, конечно, в хорошем состоянии.

Фримаркет в семейном клубе «Аэлита» (ул. Емельянова, д. 11) пройдет с 17:00 до 20.00. Время приема книг можно уточнить по телефону: 8-962-111-19-85.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:19 +3
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Комментарии
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 13:46 Отредактированно сегодня, в 13:47
Вот это годное дело!Побольше бы молодежи туда
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