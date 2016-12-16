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Комикс «Осторожно, мороз!» представили сахалинским школьникам

Комикс «Осторожно, мороз!» представили сахалинским школьникам

В нем рассказывается о том, как защитить себя в холодное время года.

Сегодня, 22 декабря в Сахалинском медицинском колледже состоялась презентация комикса «Осторожно, мороз!». Он создан в рамках партнерской программы «Что делать в чрезвычайных ситуациях» ГУ МЧС России по Сахалинской области, компании «Сахалин Энерджи» и областного министерства образования. Основой для него послужил одноименный ролик из цикла «Безопасность – это важно!». Об этом сообщает пресс-служба компании «Сахалинская энергия».

«Осторожно, мороз!» стал седьмым комиксом в этом цикле. В нем рассказывается о том, как защитить себя в холодное время года.

Первыми читателями комикса стали учащиеся третьих и четвертых классов школы №6 города Южно-Сахалинска. Вместе с героями комиксов и мультипликационного сериала ростовыми куклами Сеней и котом Васькой школьники повторили правила безопасности, разыграли ситуацию о том, что может произойти с детьми, если они пренебрегают мерами защиты от холода. Преподаватели медицинского колледжа рассказали ребятам о способах борьбы с обморожениями и научили накладывать повязки.

Помимо комиксов в рамках партнерской программы «Что делать в чрезвычайных ситуациях» создано 37 мультфильмов по темам детской безопасности. В школах Сахалинской области открыто 12 ресурсных классов по изучению ОБЖ, установлено около двухсот информационных аншлагов в тех районах Сахалина, где велик риск возникновения цунами и землетрясений.

 «Осторожно, мороз!» и другие комиксы и мультфильмы по безопасности можно найти на сайте: www.senya-spasatel.ru   

Автор: Лиза Ре, вчера, в 16:42 +2
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