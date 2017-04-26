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В планировочном районе Южно-Сахалинска обнаружен наркопритон

В планировочном районе Южно-Сахалинска обнаружен наркопритон

Он располагался в подвале многоэтажки

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области поступила информация о том, что в одном из планировочных районов областного центра организован наркопритон. При проверке данных сведений полицейские установили, что притон функционирует в подвальном помещении многоэтажного дома, который самовольно занял 50-летний ранее судимый гражданин без определенного места жительства. Мужчина переоборудовал подвал под жилое помещение и периодически предоставлял его наркозависимым гражданам для изготовления и приготовления запрещенных веществ.

На момент проведения оперативных мероприятий, помимо подозреваемого в подвале находились еще двое человек, которые также ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. При личном досмотре у одного из мужчин были обнаружены флакон с жидкостью, содержащей наркотическое средство «дезоморфин», а также бумажный сверток с порошкообразным наркотическим веществом синтетического происхождения.

При досмотре помещения стражами порядка был обнаружен шприц с наркотиком, а также предметы, предназначенные для изготовления и употребления наркотических средств.

Согласно актам медицинского освидетельствования у всех вышеуказанных граждан зафиксировано состояние наркотического опьянения в результате потребления средства «дезоморфин».

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:07 0
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