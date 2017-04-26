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Toyota Land Cruiser Prado и КамАЗ столкнулись на повороте на Березняки
Покинуть место ДТП своим ходом внедорожник не сможет
Сегодня днем, 2 мая в районе поворота на село Березняки столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и КамАЗ.
Оба автомобиля получили механические повреждения. Люди в аварии не пострадали.
Покинуть место ДТП своим ходом внедорожник не сможет. Его заберут на эвакуаторе.
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3 Toyota Land Cruiser Prado и КамАЗ столкнулись на повороте на Березняки
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Комментарии
Transmitter
Написано сегодня, в 17:15
Поторопился видать
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Online
alex8665 Online
Написано сегодня, в 19:29
Кто спешит - тот людей насмешит!
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