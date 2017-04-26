новости
новости
Регистрация
Toyota Land Cruiser Prado и КамАЗ столкнулись на повороте на Березняки
фото и видео очевидцев

Toyota Land Cruiser Prado и КамАЗ столкнулись на повороте на Березняки

Покинуть место ДТП своим ходом внедорожник не сможет

Сегодня днем, 2 мая в районе поворота на село Березняки столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и КамАЗ. 

Оба автомобиля получили механические повреждения. Люди в аварии не пострадали. 

Покинуть место ДТП своим ходом внедорожник не сможет. Его заберут на эвакуаторе.

Галерея
Toyota Land Cruiser Prado и КамАЗ столкнулись на повороте на Березняки, Фото: 1
Toyota Land Cruiser Prado и КамАЗ столкнулись на повороте на Березняки, Фото: 2
Toyota Land Cruiser Prado и КамАЗ столкнулись на повороте на Березняки, Фото: 3
Toyota Land Cruiser Prado и КамАЗ столкнулись на повороте на Березняки
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 17:05 +2
Другие статьи по темам
Событие
ДТП
Популярное на ASTV
Спасатели стягиваются к аэропорту Южно-Сахалинска
Спасатели стягиваются к аэропорту Южно-Сахалинска
На Сахалине задержан мигрант, предложивший посетителю бара стать членом ИГИЛ
На Сахалине задержан мигрант, предложивший посетителю бара стать членом ИГИЛ
Семилетний Артем Аванесян, пострадавший в аварии у "Бубль Гума", скончался
Семилетний Артем Аванесян, пострадавший в аварии у "Бубль Гума", скончался
Пострадавших в аварии возле корейской церкви в Южно-Сахалинске увезла скорая
Пострадавших в аварии возле корейской церкви в Южно-Сахалинске увезла скорая

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Transmitter
Написано сегодня, в 17:15
Поторопился видать
Ответить
+1
Online
alex8665 Online
Написано сегодня, в 19:29
Кто спешит - тот людей насмешит!
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
На Курилах насмерть разбился водитель мотоцикла
На Курилах насмерть разбился водитель мотоцикла
Оперативные службы оцепили перекресток в Южно-Сахалинске
Оперативные службы оцепили перекресток в Южно-Сахалинске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru