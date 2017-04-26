Toyota Land Cruiser Prado и КамАЗ столкнулись на повороте на Березняки

фото и видео очевидцев

Сегодня днем, 2 мая в районе поворота на село Березняки столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и КамАЗ.

Оба автомобиля получили механические повреждения. Люди в аварии не пострадали.

Покинуть место ДТП своим ходом внедорожник не сможет. Его заберут на эвакуаторе.