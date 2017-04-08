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Семилетний Артем Аванесян, пострадавший в аварии у "Бубль Гума", скончался

Семилетний Артем Аванесян, пострадавший в аварии у "Бубль Гума", скончался

Отец мальчика погиб при ДТП, теперь мама осталась с трехмесячным ребёнком

Семилетний Артем Аванесян, пострадавший при ДТП на проспекте Мира, в районе "Бубль Гума" 8 апреля, скончался в Сахалинской областной детской больнице, не приходя в сознание.

Напомним, в тот день в 16:00 автомобиль Toyota Chaser двигался на север по проспекту Мира в. С полосы, предназначенной для движения только прямо, водитель начал свершать маневр поворота на улицу Зимы, не уступив дорогу. В результате произошло столкновение с Mitsubishi Galant Fortis, который от удара развернуло и столкнуло с двигавшимся параллельно Toyota Crown. Последний отбросило в кювет. 

В результате ДТП все автомобили получили механические повреждения. Водитель Toyota Chaser от полученных травм скончался на месте. Водители и двое пассажиров из других автомобилей получили травмы различной степени тяжести. 

Погибшего отца семилетнего Артема Аванесяна похоронили в Армении. Мальчик в тяжелом состоянии до сегодняшнего дня находился под контролем врачей в реанимации.  Сейчас у матери остался только трехмесячный ребёнок.

 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:57 +1
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Комментарии
Online
Елена Кириченко Online
Написано сегодня, в 15:00
Соболезную.
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+3
Online
yur Online
Написано сегодня, в 15:01
Жалко пацанёнка
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+2
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Mopsik Online
Написано сегодня, в 15:02
Как же это страшно
пушистых облачков малыш, маме крепкого терпения
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+1
Online
Transmitter Online
Написано сегодня, в 15:03
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+1
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 15:04
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+1
Elizabeth
Написано сегодня, в 15:05
Соболезнования маме и родным!
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+1
Online
Бугашечка Online
Написано сегодня, в 15:08 Отредактированно сегодня, в 15:09
Спи сладко и крепко малыш
самых пушистых и мягких облачков тебе
аж расплакалась... как же жалко детишек.
мамочке огромных сил, выдержать это все. Это самая незаменимая утрата.
Держитесь
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+1
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Lakitty Online
Написано сегодня, в 15:09
Маме сил и терпения
Горе такое... Соболезную
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0
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Маргарита Online
Написано сегодня, в 15:10
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0
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raibekaa Online
Написано сегодня, в 15:17
Соболезнования маме и сил.
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0
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