Семилетний Артем Аванесян, пострадавший в аварии у "Бубль Гума", скончался

Семилетний Артем Аванесян, пострадавший при ДТП на проспекте Мира, в районе "Бубль Гума" 8 апреля, скончался в Сахалинской областной детской больнице, не приходя в сознание.

Напомним, в тот день в 16:00 автомобиль Toyota Chaser двигался на север по проспекту Мира в. С полосы, предназначенной для движения только прямо, водитель начал свершать маневр поворота на улицу Зимы, не уступив дорогу. В результате произошло столкновение с Mitsubishi Galant Fortis, который от удара развернуло и столкнуло с двигавшимся параллельно Toyota Crown. Последний отбросило в кювет.

В результате ДТП все автомобили получили механические повреждения. Водитель Toyota Chaser от полученных травм скончался на месте. Водители и двое пассажиров из других автомобилей получили травмы различной степени тяжести.

Погибшего отца семилетнего Артема Аванесяна похоронили в Армении. Мальчик в тяжелом состоянии до сегодняшнего дня находился под контролем врачей в реанимации. Сейчас у матери остался только трехмесячный ребёнок.