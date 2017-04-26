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При строительстве котельной в Александровске-Сахалинском похищены бюджетные деньги

При строительстве котельной в Александровске-Сахалинском похищены бюджетные деньги

Подозреваемый – генеральный директор ООО «Теплострой»

Александровск-Сахалинская городская прокуратура провела проверку исполнения  законодательства в сфере ЖКХ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, установлено, что в 2014 году генеральный директор ООО «Теплострой» внес в унифицированный акт о приемке заведомо ложные сведения о выполнении работ по устройству бетонного пола склада угля на центральной районной котельной. Фактически работы не выполнялись. На основании документов,  из муниципального бюджета подрядчику перечислили  859 109 рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения, следственным отделом районной полиции в отношении генерального директора ООО «Теплострой» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Вопрос о возмещении ущерба, причиненного муниципалитету, будет рассматриваться в рамках уголовного дела.

Ход расследования находится на контроле городской прокуратуры. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:04 0
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Место
Александровск-Сахалинский
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Комментарии
Online
Маргарита Online
Написано сегодня, в 11:19
А почему я не удивлена ?
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+1
senchick
Написано сегодня, в 11:20
Да ладно.... Как же такое могло произойти
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+2
Korennoy
Написано сегодня, в 11:44
И самое удивительное, что ему ничего не будет.
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+1
KingMo-1
Написано сегодня, в 11:55
Недоработал, спалился, за город его, надо узнать где ещё что пилил.
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0
KingMo-1
Написано сегодня, в 11:56
Бандосы Александровские, вот кого кошмарить надо.
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0
KingMo-1
Написано сегодня, в 11:57
Страх вообще потеряли, в тайгу таких.
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0
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 11:59
Расстрэлять
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0
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 12:11
надо говорить не похищены, а освоены с нарушением бюджетного законодательства
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+3
ZLOI275
Написано сегодня, в 13:33
Bokassa, Ну вы и врединка ??
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0
Online
kholmchanin Online
Написано сегодня, в 13:34
А где ещё втихаря тырить, как не на стройках. Что котельная,
есть объекты и объёмы куда солидней...
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0
ZLOI275
Написано сегодня, в 13:35
А вобще прям такая новость. Ну прям из ряда вон..... В наше время да еще и похитили
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0
Vladis
Написано сегодня, в 13:46
Да этим , уже никого не удивишь ! Как воровали , так и будут воровать !
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0
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