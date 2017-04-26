При строительстве котельной в Александровске-Сахалинском похищены бюджетные деньги

Александровск-Сахалинская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, установлено, что в 2014 году генеральный директор ООО «Теплострой» внес в унифицированный акт о приемке заведомо ложные сведения о выполнении работ по устройству бетонного пола склада угля на центральной районной котельной. Фактически работы не выполнялись. На основании документов, из муниципального бюджета подрядчику перечислили 859 109 рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения, следственным отделом районной полиции в отношении генерального директора ООО «Теплострой» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Вопрос о возмещении ущерба, причиненного муниципалитету, будет рассматриваться в рамках уголовного дела.

Ход расследования находится на контроле городской прокуратуры.