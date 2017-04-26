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Пожарным пришлось тушить траву в полях у Южно-Сахалинска
Фото очевидцев

Пожарным пришлось тушить траву в полях у Южно-Сахалинска

Пострадавших нет

Вчера, 1 мая, в полях в районе Новотроицкого загорелась трава. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Пожарные быстро справились с возгоранием ранцевыми огнетушителями. Пострадавших нет. 

Пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области напоминает, что неосторожное обращение с огнем на природе может привести к трагедии, как недавно это случилось в Иркутской области. Там, по сообщениям Interfax-Russia.ru, 1 мая огонь, перекинувшись с деревьев, уничтожил четыре дома, три из которых были жилые.

Кроме того, за причиненный в результате лесного пожара ущерб предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. В Сахалинской области уже были случаи, когда граждан наказывали за неосторожное обращение с огнем на природе. 

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Пожарным пришлось тушить траву в полях у Южно-Сахалинска, Фото: 1
Пожарным пришлось тушить траву в полях у Южно-Сахалинска, Фото: 2
Пожарным пришлось тушить траву в полях у Южно-Сахалинска
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 12:02 0
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Комментарии
alex8665
Написано сегодня, в 12:29
Началось!!!
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+1
ZLOI275
Написано сегодня, в 13:29
И это после дождя
а там практически каждую весну пожары
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0
atm
Написано сегодня, в 14:30 Отредактированно сегодня, в 14:31
А эти 10 квадратных метров разве не входят в 2000 га сухой травы, которые должны сжечь работники лесохраны с 17 апреля? Контролируемый пал
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+1
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