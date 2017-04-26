Пожарным пришлось тушить траву в полях у Южно-Сахалинска

Фото очевидцев

Вчера, 1 мая, в полях в районе Новотроицкого загорелась трава. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Пожарные быстро справились с возгоранием ранцевыми огнетушителями. Пострадавших нет.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области напоминает, что неосторожное обращение с огнем на природе может привести к трагедии, как недавно это случилось в Иркутской области. Там, по сообщениям Interfax-Russia.ru, 1 мая огонь, перекинувшись с деревьев, уничтожил четыре дома, три из которых были жилые.

Кроме того, за причиненный в результате лесного пожара ущерб предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. В Сахалинской области уже были случаи, когда граждан наказывали за неосторожное обращение с огнем на природе.