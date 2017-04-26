Подозрительный кейс привлек внимание спецслужб Южно-Сахалинска
Эвакуировали сотрудников департамента правового обеспечения городской администрации
Сегодня, 2 мая, примерно в 17:00 в Департаменте правового обеспечения администрации Южно-Сахалинска на улице Карла Маркса, 23 обнаружен подозрительный кейс. Прибывшие на место спецслужбы города немедленно эвакуировали сотрудников учреждения.
Бесхозный предмет не вызвал подозрений у кинологов с собаками. Кейс забрала полиция. Людям разрешили вернуться на свои рабочие места.
Напомним, буквально за полчаса до обнаружения дипломата, спецслужбам пришлось оцепить перекресток улиц Комсомольская и Есенина в областном центре. Там была обнаружена бесхозная дамская сумочка.
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5 Подозрительный кейс привлек внимание спецслужб Южно-Сахалинска
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Комментарии
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VULKAN Online
Написано сегодня, в 18:42
Что- то подозрительно, все сумки и кейсы оставляют, и никто их не стырил
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+2
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Gloom Online
Написано сегодня, в 18:47
весеннее обострение
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kholmchanin Online
Написано сегодня, в 19:29
"Охота на ведьм" в разгаре...
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