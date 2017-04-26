Подозрительный кейс привлек внимание спецслужб Южно-Сахалинска

Сегодня, 2 мая, примерно в 17:00 в Департаменте правового обеспечения администрации Южно-Сахалинска на улице Карла Маркса, 23 обнаружен подозрительный кейс. Прибывшие на место спецслужбы города немедленно эвакуировали сотрудников учреждения.

Бесхозный предмет не вызвал подозрений у кинологов с собаками. Кейс забрала полиция. Людям разрешили вернуться на свои рабочие места.

Напомним, буквально за полчаса до обнаружения дипломата, спецслужбам пришлось оцепить перекресток улиц Комсомольская и Есенина в областном центре. Там была обнаружена бесхозная дамская сумочка.