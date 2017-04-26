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Подозрительный кейс привлек внимание спецслужб Южно-Сахалинска

Подозрительный кейс привлек внимание спецслужб Южно-Сахалинска

Эвакуировали сотрудников департамента правового обеспечения городской администрации

Сегодня, 2 мая, примерно в 17:00 в Департаменте правового обеспечения администрации Южно-Сахалинска на улице Карла Маркса, 23 обнаружен подозрительный кейс. Прибывшие на место спецслужбы города немедленно эвакуировали сотрудников учреждения. 

Бесхозный предмет не вызвал подозрений у кинологов с собаками. Кейс забрала полиция. Людям разрешили вернуться на свои рабочие места. 

Напомним, буквально за полчаса до обнаружения дипломата, спецслужбам пришлось оцепить перекресток улиц Комсомольская и Есенина в областном центре. Там была обнаружена бесхозная дамская сумочка. 

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Подозрительный кейс привлек внимание спецслужб Южно-Сахалинска , Фото: 1
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Подозрительный кейс привлек внимание спецслужб Южно-Сахалинска , Фото: 3
Подозрительный кейс привлек внимание спецслужб Южно-Сахалинска , Фото: 4
Подозрительный кейс привлек внимание спецслужб Южно-Сахалинска , Фото: 5
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Подозрительный кейс привлек внимание спецслужб Южно-Сахалинска
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 17:22 +1
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Комментарии
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 18:42
Что- то подозрительно, все сумки и кейсы оставляют, и никто их не стырил
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+2
Online
Gloom Online
Написано сегодня, в 18:47
весеннее обострение
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0
Online
kholmchanin Online
Написано сегодня, в 19:29
"Охота на ведьм" в разгаре...
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0
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