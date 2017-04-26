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Под видом искателей металла четыре сахалинца незаконно добывали трепанга

Под видом искателей металла четыре сахалинца незаконно добывали трепанга

Браконьеры попытались избавиться от улова, сбросив его за борт лодки в набитых мешках

На прошедшей неделе в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области задержаны лица, связанные с незаконной добычей водных биологических ресурсов.

Под видом искателей металла четыре человека северо-западнее Корсакова в районе с. Первая Падь, используя маломерное плавсредство и водолазное снаряжение, ловила трепанга.

Уже по наработанной тактике любителей незаконного промысла, при приближении пограничников, браконьеры попытались избавиться от улова, сбросив его за борт лодки в набитых мешках. В районе задержания сотрудниками Пограничного управления проведены контрольно-проверочные мероприятия. В результате чего из воды извлечено 4 мешка с трепангом. Водный биологический ресурс оценен экспертом как жизнеспособный и выпущен в естественную среду обитания. Лодка с руль-мотором и водолазное снаряжение изъяты.

В настоящее время по данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

В этот же период сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области  задержано малогабаритное судно, осуществляющее добычу краба. Изъятые водные биологические ресурсы общим весом более полутонны также выпущены в море в живом виде.

В отношении капитана судна уже возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил добычи (промысла) водных биологических ресурсов).

Источник: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области

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Под видом искателей металла четыре сахалинца незаконно добывали трепанга, Фото: 2
Под видом искателей металла четыре сахалинца незаконно добывали трепанга, Фото: 3
Под видом искателей металла четыре сахалинца незаконно добывали трепанга, Фото: 4
Под видом искателей металла четыре сахалинца незаконно добывали трепанга, Фото: 5
Под видом искателей металла четыре сахалинца незаконно добывали трепанга, Фото: 6
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Под видом искателей металла четыре сахалинца незаконно добывали трепанга
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:27 0
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Комментарии
atm
Написано сегодня, в 11:31
Какой металл искали? Алюминий, или из чего сейчас провода делают?
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