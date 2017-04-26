Фото и видео очевидцев
Оперативные службы оцепили перекресток в Южно-Сахалинске
Подозрения вызвала дамская сумочка со стразами
Сегодня, 2 мая, примерно в 16:30 все спецслужбы Южно-Сахалинска собрались у перекрестка улиц Комсомольской и Есенина. Как сообщают редакции astv.ru очевидцы, причиной оцепления перекреста стала красивая дамская сумочка со стразами.
Бесхозный дамский аксессуар обнаружили возле светофора прохожие, которые и сообщили о подозрительном предмете.
17.00
Участок улицы Комсомольской от Есенина до Больничной перекрыт для движения автотранспорта.
Очевидцы сообщают, что сумку исследовали кинолог с собакой. Ничего подозрительного они не обнаружили.
Полицейские забрали сумку, положили ее к себе в автомобиль и уехали.
Оцепление сняли.
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