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Оперативные службы оцепили перекресток в Южно-Сахалинске
Фото и видео очевидцев

Оперативные службы оцепили перекресток в Южно-Сахалинске

Подозрения вызвала дамская сумочка со стразами

Сегодня, 2 мая, примерно в 16:30 все спецслужбы Южно-Сахалинска собрались у перекрестка улиц Комсомольской и Есенина. Как сообщают редакции astv.ru очевидцы, причиной оцепления перекреста стала красивая дамская сумочка со стразами. 

Бесхозный дамский аксессуар обнаружили возле светофора прохожие, которые и сообщили о подозрительном предмете. 

17.00

Участок улицы Комсомольской от Есенина до Больничной перекрыт для движения автотранспорта. 

Очевидцы сообщают, что сумку исследовали кинолог с собакой. Ничего подозрительного они не обнаружили.

Полицейские забрали сумку, положили ее к себе в автомобиль и уехали.

Оцепление сняли.

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Оперативные службы оцепили перекресток в Южно-Сахалинске , Фото: 1
Оперативные службы оцепили перекресток в Южно-Сахалинске
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 17:03 +1
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Комментарии
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 18:35
Счастливая сумочка...

А мою так и не нашли, хорошо, что хоть паспорт полиция вернула...

Уж больно содержимое в ней кому - то понравилось, чтоб ему всю жизнь икалось.... Богатым бизнесменом приХватизатором наверное стал....
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+2
Online
atm Online
Написано сегодня, в 19:13
А мне и паспорт не вернули, хорошо, что документы на машину каким-то чудом из сумочки в карман сунула
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0
Online
kholmchanin Online
Написано сегодня, в 19:26
А мож там были запароленные флэшки или HDD с ТАКИМ
компроматом...
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