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Неадекватный южносахалинец напугал горожан
видео очевидцев

Неадекватный южносахалинец напугал горожан

По словам очевидцев, парень находился в состоянии наркотического опьянения

Вчера, 1 мая около 8 часов вечера южносахалинцев, проходящих по улице Физкультурной, испугал молодой человек - он неадекватно себя вел.

"Парень находился недалеко от дома по улице Физкультурной, 18/1. Он сидел, потом встал, стал качаться из стороны в сторону, наклоняться вперед, держался за забор, снова качался - вел себя очень странно. Затем молодой человек выпрямился и ушел. Скорее всего, он находился в состоянии наркотического опьянения", - рассказали astv.ru очевидцы.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 10:11 0
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