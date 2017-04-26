видео очевидцев
Неадекватный южносахалинец напугал горожан
По словам очевидцев, парень находился в состоянии наркотического опьянения
Вчера, 1 мая около 8 часов вечера южносахалинцев, проходящих по улице Физкультурной, испугал молодой человек - он неадекватно себя вел.
"Парень находился недалеко от дома по улице Физкультурной, 18/1. Он сидел, потом встал, стал качаться из стороны в сторону, наклоняться вперед, держался за забор, снова качался - вел себя очень странно. Затем молодой человек выпрямился и ушел. Скорее всего, он находился в состоянии наркотического опьянения", - рассказали astv.ru очевидцы.
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