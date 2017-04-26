На Курилах насмерть разбился водитель мотоцикла

1 мая примерно в 21:20 43-летний водитель мотоцикла «Yamaha» двигался по улице Заречной в Курильске. В районе дома № 1, по предварительным данным, не справился с управлением. Мотоцикл опрокинулся.

Как сообщают в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, в результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По данному факту проводится проверка.