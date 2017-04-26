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На Курилах насмерть разбился водитель мотоцикла

На Курилах насмерть разбился водитель мотоцикла

Мужчина не справился с управлением

1 мая примерно в 21:20 43-летний водитель мотоцикла «Yamaha» двигался по улице Заречной в Курильске. В районе дома № 1, по предварительным данным, не справился с управлением. Мотоцикл опрокинулся.

Как сообщают в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, в результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По данному факту проводится проверка.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:12 +1
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Комментарии
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 18:38
Соболезнования родным и близким
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+2
Online
alex8665 Online
Написано сегодня, в 19:28
соболезнования(F)(F)добавить не чего
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0
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