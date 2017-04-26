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Горящий матрац в Новотроицком потушили пожарные
Фото очевидцев

Горящий матрац в Новотроицком потушили пожарные

Предположительной причиной возгорания стала детская шалость

1 мая в 12:27 в доме № 7а по улице Янтарной в селе Новотроицкое в одной из квартир загорелся матрац. Очевидцы сообщают в редакцию astv.ru, что причиной возгорания стала детская шалость. 

Пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщает, что пожарные прибыли на место возгорания спустя 5 минут после вызова. К тому моменту наблюдалось сильное задымление лестничной клетки и квартиры.

Возгорание было локализовано в 12:34, а в 12:38 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 7 человек и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины устанавливаются. 

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Горящий матрац в Ново-Троицком тушили пожарные, Фото: 1
Горящий матрац в Ново-Троицком тушили пожарные, Фото: 2
Горящий матрац в Новотроицком тушили пожарные
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 11:33 0
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Комментарии
atm
Написано сегодня, в 11:41
МОЛОДЦЫ!
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