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Девочка-подросток сбежала из дома в Долинском районе

Девочка-подросток сбежала из дома в Долинском районе

Ее разыскивают родственники и полиция

В минувшую субботу, 29 апреля в селе Стародубском Долинского района пропала 14-летняя Кристина Александровна Чумакова.

Девочка пошла на занятия в школу, но на одной из перемен покинула учебное заведение и уехала в неизвестном направлении.

Приметы: волосы русые до плеч, глаза серо-голубые, высокая, худощавого телосложения.

Была одета в болоньевую укороченную куртку песочного цвета, спортивные штаны, белые кроссовки. На спине - рюкзак.

Если вам что-то известно о том, где находится Кристина Чумакова, сообщите об этом по телефонам: 780-755, WhatsApp - 89621206698.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 15:29 +1
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Комментарии
LyiraTula
Написано сегодня, в 15:33
Жуть, бедные родители
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+3
Reader
Написано сегодня, в 16:34
во же блин...
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+1
Domin
Написано сегодня, в 16:53
Под это описание подходит не мало девочек!
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0
Анна Владимировна
Написано сегодня, в 18:18
Всё с девочкой нормально,гуляет она,я ее вчера видела,и на родителей ей все равно,они ей звонят,а она трубку от них не берет.
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+1
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 19:07
Анна Владимировна,
спасибо,что предупредили...чтобы зря не искали этих бестолочей....
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0
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