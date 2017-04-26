Девочка-подросток сбежала из дома в Долинском районе

Ее разыскивают родственники и полиция

В минувшую субботу, 29 апреля в селе Стародубском Долинского района пропала 14-летняя Кристина Александровна Чумакова.

Девочка пошла на занятия в школу, но на одной из перемен покинула учебное заведение и уехала в неизвестном направлении.

Приметы: волосы русые до плеч, глаза серо-голубые, высокая, худощавого телосложения.

Была одета в болоньевую укороченную куртку песочного цвета, спортивные штаны, белые кроссовки. На спине - рюкзак.

Если вам что-то известно о том, где находится Кристина Чумакова, сообщите об этом по телефонам: 780-755, WhatsApp - 89621206698.