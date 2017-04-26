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Два автомобиля тушили пожарные ночью в Поронайске
zhambylnews.kz

Два автомобиля тушили пожарные ночью в Поронайске

Причины возгорания устанавливаются

30 апреля в 01:02 поронайским пожарным поступило сообщение о возгорании двух автомобилей. Первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение открытым пламенем двух рядом стоящих машин.

Возгорание было локализовано в 01:12, а в 01:41 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 4 человека и 1 единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:31 +1
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Комментарии
Online
atm Online
Написано сегодня, в 11:47
Ну, когда уже люди поймут, что с огнем шутить нельзя
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+3
ZLOI275
Написано сегодня, в 12:03
atm, А как понять? А если подожгли. Поджигателям все до лампочки..... Другое дело если вместо предохранителя проволоку пихают в палец толщиной
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+1
Online
atm Online
Написано сегодня, в 12:26
ZLOI275, так я про поджигателей и говорю, поймать бы их и заставить свою машину тушить
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0
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 12:03
поджог стопудово....
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+2
legkiy
Написано сегодня, в 12:55
при совке учили с детского садика спички детям не игрушка....что пожар это очень страшная вещь....а сейчас? даже обыкновеной этике вежливости не учат....в автобусах молодежь сидит и даже не думает уступить места пожилым
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0
Online
КисМа") Online
Написано сегодня, в 14:36
Удручающее фото... меня бы удар хватил, если бы я увидела, что так горит моя машина.
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0
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