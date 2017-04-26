Два автомобиля тушили пожарные ночью в Поронайске

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30 апреля в 01:02 поронайским пожарным поступило сообщение о возгорании двух автомобилей. Первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение открытым пламенем двух рядом стоящих машин.

Возгорание было локализовано в 01:12, а в 01:41 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 4 человека и 1 единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.