Автомобиль свалился с моста в реку в Долинске

По предварительным данным, водитель не справился с управлением

Сегодня утром, 1 мая, в Долинске автомобиль свалился с моста в реку Эверон.

Очевидцы сообщают, что машина двигалась по проспекту Победы в сторону Сахалинского политехнического центра №4. По предварительным данным, на мосту, который находится в начале улицы Березовой, водитель не справился с управлением, из-за чего и произошла авария.

Информация о пострадавших уточняется.

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