Автомобиль свалился с моста в реку в Долинске
По предварительным данным, водитель не справился с управлением
Сегодня утром, 1 мая, в Долинске автомобиль свалился с моста в реку Эверон.
Очевидцы сообщают, что машина двигалась по проспекту Победы в сторону Сахалинского политехнического центра №4. По предварительным данным, на мосту, который находится в начале улицы Березовой, водитель не справился с управлением, из-за чего и произошла авария.
Информация о пострадавших уточняется.
Новость будет дополнена
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2 Автомобиль свалился с моста в реку в Долинске
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так держать!)))