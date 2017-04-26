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Автомобиль свалился с моста в реку в Долинске

Автомобиль свалился с моста в реку в Долинске

По предварительным данным, водитель не справился с управлением

Сегодня утром, 1 мая, в Долинске автомобиль свалился с моста в реку Эверон.

Очевидцы сообщают, что машина двигалась по проспекту Победы в сторону Сахалинского политехнического центра №4. По предварительным данным, на мосту, который находится в начале улицы Березовой, водитель не справился с управлением, из-за чего и произошла авария. 

Информация о пострадавших уточняется. 

Новость будет дополнена

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Автомобиль свалился с моста в реку в Долинске , Фото: 1
Автомобиль свалился с моста в реку в Долинске , Фото: 2
Автомобиль свалился с моста в реку в Долинске
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 10:54 +1
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Комментарии
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Stalker-Baks Online
Написано сегодня, в 11:29
Как торжественно написно,- Сегодня. 1мая...
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+2
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Stalker-Baks Online
Написано сегодня, в 11:31
Да, вчера, сегодня много кто попал. Севернее южного.
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0
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Mauzer Online
Написано сегодня, в 11:49
ну вот,исправили,другое дело.)))))это в наше время "фазанки" были,а теперь они колледжи,лицеи.)))
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+2
Veronika1211
Написано сегодня, в 12:40
Mauzer, шагаем в ногу со временем))))
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+1
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 12:44
Veronika1211,
так держать!)))
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+1
Veronika1211
Написано сегодня, в 13:10
Mauzer, стараемся))))
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+1
ZLOI275
Написано сегодня, в 11:59
Упс вот и отметили первомая
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