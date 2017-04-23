Полиция задержала жителя Долинска с крупной партией наркотиков

Фото и видео очевидцев

Сегодня, 30 апреля, примерно в 00:30 в Березняках сотрудников полиции привлек странный автомобиль. По словам очевидцев, водитель, увидев патруль, свернул с главной дороги, погасил фары и вышел из машины.

Когда к нему обратились стражи правопорядка, молодой житель Долинска объяснил - вышел в туалет.

Полицейские все же решили обыскать автомобиль. И не зря. В салоне оказалась крупная партия наркотиков. Предположительно, парень вез товар в Долинск для закладок.

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