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Полиция задержала жителя Долинска с крупной партией наркотиков
Фото и видео очевидцев

Полиция задержала жителя Долинска с крупной партией наркотиков

Предположительно, парень вез товар на закладки

Сегодня, 30 апреля, примерно в 00:30 в Березняках сотрудников полиции привлек странный автомобиль. По словам очевидцев, водитель, увидев патруль, свернул с главной дороги, погасил фары и вышел из машины. 

Когда к нему обратились стражи правопорядка, молодой житель Долинска объяснил - вышел в туалет. 

Полицейские все же решили обыскать автомобиль. И не зря. В салоне оказалась крупная партия наркотиков. Предположительно, парень вез товар в Долинск для закладок. 

Новость будет дополнена

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Полиция задержала жителя Долинска с крупной партией наркотиков, Фото: 1
Полиция задержала жителя Долинска с крупной партией наркотиков
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 13:41 +1
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Комментарии
Online
Арктический Воин Online
Написано сегодня, в 13:53
Интересно, каким образом они обыскали автомобиль на трассе? Полицейские могли только осмотреть его снаружи и салон через окна. А вот обыскивать- при понятых и т.д. Статья 27.9 КоАП четко регламентирует, что досмотр автомобиля может быть произведен только с целью обнаружения орудий совершения или предметов административного правонарушения.

То есть у инспектора ГИБДД должны быть веские основания для досмотра, например, подозрение, что водитель перевозит запрещенный груз в противоправных целях.

Как бы то ни было, необходимо уточнить у сотрудника ДПС цель досмотра. Но помните, что если инспектор объясняет «массовый досмотр» объявлением плана «Перехват», то он не прав. В мирное время проведение массовых досмотров не разрешается законом; только при введении военного или чрезвычайного положения.

Досмотр обязательно должен быть проведен с участием 2 понятых; причем «обязательства» по розыску понятых возлагаются на инспектора. Если он начинает проводить досмотр без понятых, то напомните ему об уголовной ответственности по статье «Самоуправство». Понятыми могут быть независимые граждане, например, водители проезжающих автомобилей, но никак не второй инспектор ДПС или пассажиры из вашего автомобиля!©
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0
Online
Мария Ащеулова Online
Написано сегодня, в 14:19
Арктический Воин, там были понятые. и более подробно со статьями и всем прочим мы узнаем попозже, когда пресс-служба УМВД соизволит немного поделиться информацией
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+1
Online
Арктический Воин Online
Написано сегодня, в 14:34
Мария Ащеулова, Ну, тогда конечно. Раз все меры соблюдены. А то интересно стало, как это- взяли, и на трассе сами досмотрели.)
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0
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