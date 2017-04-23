Фото и видео очевидцев
Полиция задержала жителя Долинска с крупной партией наркотиков
Предположительно, парень вез товар на закладки
Сегодня, 30 апреля, примерно в 00:30 в Березняках сотрудников полиции привлек странный автомобиль. По словам очевидцев, водитель, увидев патруль, свернул с главной дороги, погасил фары и вышел из машины.
Когда к нему обратились стражи правопорядка, молодой житель Долинска объяснил - вышел в туалет.
Полицейские все же решили обыскать автомобиль. И не зря. В салоне оказалась крупная партия наркотиков. Предположительно, парень вез товар в Долинск для закладок.
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То есть у инспектора ГИБДД должны быть веские основания для досмотра, например, подозрение, что водитель перевозит запрещенный груз в противоправных целях.
Как бы то ни было, необходимо уточнить у сотрудника ДПС цель досмотра. Но помните, что если инспектор объясняет «массовый досмотр» объявлением плана «Перехват», то он не прав. В мирное время проведение массовых досмотров не разрешается законом; только при введении военного или чрезвычайного положения.
Досмотр обязательно должен быть проведен с участием 2 понятых; причем «обязательства» по розыску понятых возлагаются на инспектора. Если он начинает проводить досмотр без понятых, то напомните ему об уголовной ответственности по статье «Самоуправство». Понятыми могут быть независимые граждане, например, водители проезжающих автомобилей, но никак не второй инспектор ДПС или пассажиры из вашего автомобиля!©