На Компроспект в Южно-Сахалинске съехались оперативные службы города
На остановке обнаружен бесхозный пакет
Сегодня 30 апреля в девятом часу вечера в Южно-Сахалинске на Коммунистический проспект в район кинотеатра "Октябрь" прибыли все оперативные службы областного центра.
По словам очевидцев, на остановке найден бесхозный пакет.
Территория оцеплена.
При появлении дополнительной информации новость будет дополнена
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Вы правда думаете,что выезжают сотрудники ,которые сидят в кабинетах?!