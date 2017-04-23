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На Компроспект в Южно-Сахалинске съехались оперативные службы города

На Компроспект в Южно-Сахалинске съехались оперативные службы города

На остановке обнаружен бесхозный пакет

Сегодня 30 апреля в девятом часу вечера в Южно-Сахалинске на Коммунистический проспект в район кинотеатра "Октябрь" прибыли все оперативные службы областного центра.

По словам очевидцев, на остановке найден бесхозный пакет.

Территория оцеплена.

При появлении дополнительной информации новость будет дополнена

 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 20:58 +2
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Комментарии
Online
ZLOI275 Online
Написано сегодня, в 21:08
Опять телефоные мусорщики активизировались
на помойку еще пускай сходят любители звонить .....
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+2
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 21:26
До того, как поймали двух террористов, я считал этих паникеров перестраховщиками. Теперь снисходитнльнее к ним отношусь.
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+1
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 21:56
бдительность и еще раз бдительность.. пусть сотрудники проветрятся а то в душных кабинетах засиделись
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0
Online
serega Online
Написано сегодня, в 22:19
(князь) Вельзевул, не смешите

Вы правда думаете,что выезжают сотрудники ,которые сидят в кабинетах?!
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