На Компроспект в Южно-Сахалинске съехались оперативные службы города

Сегодня 30 апреля в девятом часу вечера в Южно-Сахалинске на Коммунистический проспект в район кинотеатра "Октябрь" прибыли все оперативные службы областного центра.

По словам очевидцев, на остановке найден бесхозный пакет.

Территория оцеплена.

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