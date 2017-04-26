Два автомобиля столкнулись на заснеженной дороге в Макаровском районе

Фото и видео очевидцев

Сегодня, 30 апреля, примерно в 20:15 в Макаровском районе не далеко от села Тихого столкнулись два автомобиля Toyota Corolla и Toyota Mark II.

Как сообщают очевидцы, Toyota Corolla, двигаясь с юга на север, начала вилять по дороге. Toyota Mark II в неудачной попытке уйти от столкновения с Corolla врезался в бордюр.

В результате аварии у Toyota Corolla отвалилось колесо, а у Toyota Mark II разворотило всю переднюю часть.

По предварительным данным, пострадавших нет.