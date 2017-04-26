Фото и видео очевидцев
Два автомобиля столкнулись на заснеженной дороге в Макаровском районе
По предварительным данным, пострадавших нет
Сегодня, 30 апреля, примерно в 20:15 в Макаровском районе не далеко от села Тихого столкнулись два автомобиля Toyota Corolla и Toyota Mark II.
Как сообщают очевидцы, Toyota Corolla, двигаясь с юга на север, начала вилять по дороге. Toyota Mark II в неудачной попытке уйти от столкновения с Corolla врезался в бордюр.
В результате аварии у Toyota Corolla отвалилось колесо, а у Toyota Mark II разворотило всю переднюю часть.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Галерея
1 Два автомобиля столкнулись на заснеженной дороге в Макаровском районе
Другие статьи по темам
Комментарии
Rola
Написано вчера, в 22:45
опять Марк2
Ответить
+1
ZLOI275
Написано вчера, в 22:56
Весна красна на остров пришла, а снег как валил так и валит.....Поторопился переобуца что-ли? И думать надо прежде чем гнать по такой каше (((((
Ответить
+1
Devil1985
Написано вчера, в 22:57
Чёт маркообразным пипец как не везёт
Ответить
+1
Devil1985
Написано вчера, в 22:59
В Охинском районе сёдня ночью дтп было,тоже Марк 2,видать вылетел с дороги чтоли,водитель погиб,утром вроде обнаружили
Ответить
0
Veronika1211
Написано сегодня, в 00:42
Ужас... Хорошо, хоть пострадавших нет... Когда уже и до севера острова весна доберется???...
Ответить
0