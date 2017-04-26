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Два автомобиля столкнулись на заснеженной дороге в Макаровском районе
Фото и видео очевидцев

Два автомобиля столкнулись на заснеженной дороге в Макаровском районе

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня, 30 апреля, примерно в 20:15 в Макаровском районе не далеко от села Тихого столкнулись два автомобиля Toyota Corolla и Toyota Mark II.

Как сообщают очевидцы, Toyota Corolla, двигаясь с юга на север, начала вилять по дороге. Toyota Mark II в неудачной попытке уйти от столкновения с Corolla врезался в бордюр.

В результате аварии у Toyota Corolla отвалилось колесо, а у Toyota Mark II разворотило всю переднюю часть.

По предварительным данным, пострадавших нет. 

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Два автомобиля столкнулись на заснеженной дороге в Макаровском районе , Фото: 1
Два автомобиля столкнулись на заснеженной дороге в Макаровском районе
Автор: Мария Ащеулова, вчера, в 22:38 0
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Комментарии
Rola
Написано вчера, в 22:45
опять Марк2
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ZLOI275
Написано вчера, в 22:56
Весна красна на остров пришла, а снег как валил так и валит.....Поторопился переобуца что-ли? И думать надо прежде чем гнать по такой каше (((((
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+1
Devil1985
Написано вчера, в 22:57
Чёт маркообразным пипец как не везёт
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+1
Devil1985
Написано вчера, в 22:59
В Охинском районе сёдня ночью дтп было,тоже Марк 2,видать вылетел с дороги чтоли,водитель погиб,утром вроде обнаружили
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0
Veronika1211
Написано сегодня, в 00:42
Ужас... Хорошо, хоть пострадавших нет... Когда уже и до севера острова весна доберется???...
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