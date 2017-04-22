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Сахалинцы пострадали в страшной аварии на трассе перед Макаровым
Фото и видео очевидцев

Сахалинцы пострадали в страшной аварии на трассе перед Макаровым

По предварительным данным, есть погибший

Сегодня, 29 апреля, примерно в 13:00 произошла страшная авария. Как сообщили astv.ru очевидцы, участниками ДТП стали автомобиль «Нива» и Toyota Mark II, который разорвало на две части.

По предварительным данным, есть погибший - водитель «Нивы». Пассажира и водителя второго автомобиля увезли на «скорой». 

Новость будет дополнена 

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 13:49 +1
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Комментарии
Online
Klukva_Vik Online
Написано сегодня, в 13:53 Отредактированно сегодня, в 13:55
Капец разорвало машину
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+2
Kosty_Y
Написано сегодня, в 13:57
Вот и распил на лицо
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+1
k_hammer
Написано сегодня, в 15:04
Kosty_Y, почему? Маркообразные никогда не славились своей крепостью…
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0
Kosty_Y
Написано сегодня, в 15:49
k_hammer, в основном так разрывается распил
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+1
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 14:03
горе блин...
Марк порвало, а люди живы. Нива целая, и на глушняк...
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+4
k_hammer
Написано сегодня, в 15:08
Clint_EASTwood, а минус за что человеку влепили? Вопрос очень правильный и своевременный. Поставлю +
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+1
Masenkaya
Написано сегодня, в 14:12
Господи! ужас какой! это же какая скорость!
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+1
legkiy
Написано сегодня, в 14:44
на последнем видео видно или водителя или пассажира марка....и видно что молодой....надеюсь после такого пыл на погонять или ложить стрелку у них отбило навсегда....а вообще по их вине погиб ни в чем не повинный в этой аварии человек, стоит лишить права управления пожизненно водителя
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+3
fyyf
Написано сегодня, в 14:51
legkiy, да что же вы уже ярлыки развесили, инфо не полная, надо ждать подробностей
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+2
КисМа")
Написано сегодня, в 15:07
legkiy, а с чего вы взяли, что авария произошла по ИХ вине? Что ОНИ стрелку ложили? И что по ИХ вине погиб водитель Нивы? Сам додумал?!)
Удивительный вы народ!
Вернее, не удивительный, а другое слово. Озвучивать не буду.
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+4
Online
Klukva_Vik Online
Написано сегодня, в 15:16
КисМа"), КисМа"), по вине водителя марка все случилось. Он на обгон пошел и не успел маневр закончить. Очевидец говорит, что сам шел 110, а на марке обогнали его как стоящего
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+2
Еще 2 комментария
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 14:56
Вот и делай хорошие дороги. Соблюдайте скорость
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+1
Anna1905
Написано сегодня, в 15:43
Одни гоняют, а другие по их вине гибнут
Соболезнования родным
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+5
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 16:04
Как страшно и обидно... Можешь всю жизнь ездить без нарушений, соблюдать скоростной режим и погибнуть по глупости нарушителей.
земля пухом водителю "Нивы"
соболезнования родным и близким.
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+4
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 16:10
Дааа...


Скорейшего выздоровления пострадавшим


Соболезнования родным и близким
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+1
alex8665
Написано сегодня, в 16:37
соболезнования родным погибшего(f)(f)
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+2
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