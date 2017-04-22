Сахалинцы пострадали в страшной аварии на трассе перед Макаровым

Фото и видео очевидцев

По предварительным данным, есть погибший

Сегодня, 29 апреля, примерно в 13:00 произошла страшная авария. Как сообщили astv.ru очевидцы, участниками ДТП стали автомобиль «Нива» и Toyota Mark II, который разорвало на две части.

По предварительным данным, есть погибший - водитель «Нивы». Пассажира и водителя второго автомобиля увезли на «скорой».

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