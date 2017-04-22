Фото и видео очевидцев
Сахалинцы пострадали в страшной аварии на трассе перед Макаровым
По предварительным данным, есть погибший
Сегодня, 29 апреля, примерно в 13:00 произошла страшная авария. Как сообщили astv.ru очевидцы, участниками ДТП стали автомобиль «Нива» и Toyota Mark II, который разорвало на две части.
По предварительным данным, есть погибший - водитель «Нивы». Пассажира и водителя второго автомобиля увезли на «скорой».
Новость будет дополнена
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Марк порвало, а люди живы. Нива целая, и на глушняк...
Удивительный вы народ!
Вернее, не удивительный, а другое слово. Озвучивать не буду.
Соболезнования родным
Скорейшего выздоровления пострадавшим
Соболезнования родным и близким